Darko Tanasijević mora ponovo da uči da hoda! Voditelj objavio sliku iz bolnice, evo kako se oseća (FOTO)

Pinkov voditelj Darko Tanasijević nedavno je otkrio za naš portal da ima problem s nogom, zbog čega je završio i u UC, a sada se oglasio na mrežama, otkrivši kako se oseća!

Darko je, naime, objavio fotografiju iz bolnice, te je tako otkrio kako se trudno oseća.

- Samo da vas pozdravim. Hvala svima na pitanjima, brizi, lepim željama. Da mi je neko rekao da ću učiti i vežbati ponovo da hodam…Činim sve da se brzo ponovo gledamo, uz pomoć sjajnih stručnjaka u bolnici - napisao je Tanasijević uz fotku sa klinike.

"Danima imam nenormalne bolove, situacija je sve gora"

Podsetimo, voditelj se oglasio za naš portal pre 11 dana, nakon što je završio sve prelgede u UC, te nam je otkrio da je završio u gipsu zbog bolova u nozi koje ima, kako kaže, danima.

- Istina je da sam bio u Urgentnom centru, doktori su mi danas stavili gips. Već danima imam nenormalne bolove u nozi, mislio sam da će proći, ali bilo je sve gore. Pre tri dana sam se prvi put javio u Urgentni centar, pio sam terapiju koja mi je prepisana, ali je stanje postalo sve gore - na nogu više ne mogu da stanem, da se krećem, da spavam, ništa. Noga mi je baš otečena, moraću da nosim gips naredne dve-tri nedelje najduže, a sledeće nedelje na kontroli ću, nadam se, jasnije znati šta je u pitanju - poručio je Darko za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić