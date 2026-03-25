GASTOZ OTKRIO ISTINU O NOVOJ DEVOJCI! Progovorio i o aferi sa Gogom Gačić, pa se dotakao Anđele Đuričić: Nisam ničiji psihijatar!

Nenad Marinković Gastoz nakon što je iz prethodne sezone rijaliti programa “Elita“ izašao kao pobednik, povukao se iz javnosti i publika nema priliku često da ga vidi pred kamerama.

Gastoza su mediji sreli u jednom klubu u prestonici, gde se našao u ulozi organizatora humanitarnog muzičkog događaja, a društvo su mu pravili i pevač Samo Bob, kao i pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina.

Reper je posle dužeg vremena za “Blic“ otvoreno pričao o muzičkoj karijeri, bivšoj devojci Anđeli Đuričić, ali i o novoj ljubavi.

- Večeras sam ovde domaćin kao i prethodnih šest meseci na svim humanitarnim žurkama koje radim od srca. Imam dobre ljude oko sebe koji se uvek odazovu na ovaj poziv i svaki put pomognemo nekom, a večeras je u pitanju mali Kosta. Ovde sa mnom su i Mahrina i Samo Bob i hvala im što su došli ovde da podrže celu ovu priču. Stvarno sve dobro funkcioniše i moj brat Tozla pušta ozbiljnu muziku i kroz celu priču želim da motivišem i ostale ljude, jer naše malo nekome znači puno. Do sada su ovde bili i Dušica Jakovljević, Pavle Mensur, Borko Radivojević koji se popeo na šank što nije mala stvar i mnogi influenseri i nisam imao lošeg iskustva da se neko nećka i da odbija. Ovo je za pevače, da izađemo ponedeljkom, jer samo civili izlaze preko vikenda – kroz osmeh priča on, dok su njegove kolege Mahrina i Samo Bob na prvi poziv prihvatili gostovanje.

- Sama iniciram da se dešavaju ova humanitarna dešavanja i srećna sam što sam deo ovog projekta i uvek se rado odazivam. Želimo ti da opstaneš u ovome.

Iako se ovde našao kao domaćin u klubu, nastupi koje je nekada radio skoro pa svakodnevno mu u opšte ne nedostaju.

- Meni fali samo dva miliona evra da mi kaplje mesečno i da ništa ne radim, samo ovo od srca. Prezasitio sam se svega, ovo me jedino loži i čak se sredim i obučem lepo, a nastupi i sve ostalo ne znam – iskren je bio Nenad.

Repera smo upitali da li se u društvu kolega muzičara, oseća prvenstveno kao pevač ili ipak neko drugo zanimanje prevagne, na šta je on u svom maniru odgovorio.

- Osećam se jako dobro kada ljudi pored mene imaju isti cilj, a to je da nekome pomognemo. Da li se osećao kao pevač ili kao vajar isto mi je, srećan sam kada su oni tu, klub je pun i nekome smo pomogli, a za sve ostalo me boli d*** - iskren je bio on, ali otkrio da radi na novim pesmama.

- Što se tiče muzike radim na šljivovici, šalim se. Radim na novoj pesmi i jako sam neozbiljan po tom pitanju.

O misterioznoj plavuši

Kao bomba među njegovim fanovima koje je stekao tokom učešća u prethodnoj sezoni rijalitija, odjeknula je vest da je nakon Anđele Đuričić pronašao novu ljubav, a on sada prvi put otkriva istinu o misterioznoj plavuši, za koju kako kaže ni ne postoji.

- Hteo sam da izmagarčim ljude koji su još uvek u rijalitiju i da na neki kulturan način ih izvređam, jer smaraju ljude sa kim se god slikam. Svaka devojka koja se nađe na mojim fotografijama, oni odmah atakuju ženska tela i odmah su neke moje devojke ili da se ne izražavam. Samo sam želeo da uradim to što sam uradio i odradio te fotografije preko veštačke inteligencije i izbacivao sve to i odmah je krenula lavina komentara svih tih ljudi koji smaraju moje drugarice, pa i drugare i onda sam objasnio mojim prijateljima ko su ljudi koji ke****. To su obični mediokriteti i parabole i to je to – otkrio je Nenad i istakao koliko ga ove stvari živciraju.

- Krivo mi je jer mi neko malo po malo kaže zapratilo me je šesto tvojih baba i j*** mi sve po spisku. Svi misle da su to moji fanovi, ali to su antifanatici, jer ljudi koji mene prate su normalci, a ovo ostalo da ne psujem. Mene niko ne može da pomeri, ali kada diraš nešto moje to me nervira. Ne mogu oni da j*** koliko ja mogu da trpim, to je prva stvar, a druga je da neću da dozvolim da mi neko dira drugare i prijatelje. Sad će Mahrina da bude neka moja devojka, to je jako ružno i to su debili, mediokriteti i smejurija. Nije svako to doživeo da bi mogao da razume i onda svaki put treba da pričam nekome “nije sunce izvini, to su mentoli, zaleđeni ljudi u glavi i promaja im je na minus deset, nemoj da se cimaš“. Nisam ničiji psihijatar.

Vremena za novu devojku nema.

- Devojke nema, kakve ribe… Svaka dva dana pojavi se neka nova, pa šta sam ja? Nemam toliko energije, kada bi bilo istina sve to, ja bih bio mršav. Što se tiče prethodne veze, ako misliš na Anđelu, da na taj odnos sam stavio tačku i to se nažalost završilo, šta da radim – iskren je bio on.

"Goga Gačić i ja nismo bili u šemi"

Nakon što se saznalo da je Marko Gačić svoju i dalje zakonitu suprugu Gogu prevario, na društvenim mrežama počele su da se pojavljuju njene zajedničke slike sa Nenadom, ali i ponovno povezivanje, na šta je Gastoz žestoko reagovao.

- Video sam šta se Gogi desilo, ali kakve veze ja imam sa tim? Nismo Goga i ja bili u šemi, to je bilo nešto drugo i glupo je da pričamo da je to bila šema. Što se tiče mog pominjanja, kada bi pričali o svakoj mojoj bivšoj devojci svaki portal bi bio moj i dobijao bih svaki dan dvadeset članaka dnevno. Od sad devojke isključivo samo preko veštačke inteligencije – kroz osmeh priča on.

Autor: Nikola Žugić