Ekskluzivno! Sofiji Milica nije prva trudnica kojoj je skinula muškraca: Ima i VERENIKA (67) kog je opelješila: 167 hiljada uzela samo za narukvicu (FOTO+VIDEO)

Aktuelna učesnica "Elite 9", Sofija Janićijević prethodne sezone demantovala je sve navode koji su o njoj izlazili u javnosti, a sada je izvesna Nena opozicija iznela materijalne dokaze o Sofijinim malverzacijama, a ovoga puta, tiču se njenog sadašnjeg verenika Daneta (67), kao i da Milica nije prva trudnica kojoj je ona smuvala partnera!

Kada su u javnost dospeli navodi da je Sofija bila u šemi sa izvesnim klavijaturistom Markom, koji je bio oženjen i u tom momentu imao ženu koja je u drugom stanju, učesnica je to oštro demantovala, tvrdeći da ne poznaje izvesnog Marka, iako se tada u emisiju "Narod pita" uključio njegov drug.

Nešto kasnije, u istu emisiju uključila se Markova sestra Jelena koja je uhvatila Sofiju u laži, a koja se totalno spetljala, priznavši da ga ipak poznaje, ali da ga nije videla preko 10 godina.

Nena opozicija je emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji dostavila dokaze o tome da je Sofija bila u emotivnoj vezi sa Markom, ističući da je ona kada je Marko želeo da se raziđu, poslala sve njihove slike njegovoj trudnoj supruzi.

VERENIK DANE (67) - PRSTENJE, NARUKVICE, POKLONI...

Uroš Stanić, otkako je ušla Sofija u Elitu 9, u nekoliko navrata je ponovio da ona ima verenika, što je Sofija, takođe demantovala, navodeći da će Uroš sudski morati da odgovara za to. A sada, Nena je dostavila Sofijine fotografije sa izvesnim Danetom, za kog kaže da ima 67 godina.

Takođe, ona je dostavila i materijalne dokaze kako je Dane u više navrata uplaćivao velike svote novca na Sofijino ime, a u nastavku slede ovi dokazi, ali i njihove ljubavne prepiske:

I ono što je preostalo, kako bi se ova priča upotpunula, jeste prstenje, a kao dokaz dostavila je fotografije prstena na Sofijinoj ruci, Danetovoj ruci, pa i u njegovoj ruci oba prstena.

Autor: pink.rs