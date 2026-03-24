SKANDALČINA VEKA! Sofija opelješila Daneta (67) za 40 hiljada evra, u sve upletena i njena majka: Ovo je raskrinkavanje kakvog nema (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" , voditelji Stefan Kandić Kendi i Anastasija Buđić uključili su Nenu Opoziciju, koja je iznela dokaze o prošlosti Sofije Janićijević. Sofija je ranije negirala sve optužbe tokom i nakon učešća u rijalitiju Elita 9, ali su novi materijali izazvali šok u javnosti, posebno kada se saznalo za njene rane radove.

- Od samog starta sam saznala da je slagala čitav svoj život. Svi oni unutra imaju mane i vrline, ali mi niko ne smeta kao ta osoba jer je sve što radi čitav njen hir. Sada smo došli do Daneta. Ona je 1017. godine otišla u Švajcarku, a onda je došla do Tetova. Tamo je radila sa Helenom Foks, Lejlom... Javljale su mi se devojke redom, ne samo meni. Ona je u jednom momentu priznala, pa kad je mama posetila negirala. Kada se Atmira javio samo Milici, onda sam ja stupila u kontakt jer je Milici samo bilo loše. Kad je on meni rekao šta je preživeo meni je bilo jasno da su i Milica i Terza samo još jedna igračka u njenom životu. Ona je sve to priznala, pa je shvatila da joj ne igra ulogu, pa je demantovala. Njena majka i otac su se bavili time da napolju zastrašuju ljude i da prete. Jedna kompletna porodica koja je upoznata apsolutno sa svim i koja radi timski. Atmir je tada zbog laži koje je unutra pričala imalo problema. On nije mogao sa tim da se pomiri i zaglavio je sa problemom srca i onda sam prestala da pišem o njemu jer nisam želela da budem ta koja će da doliva ulje na vatru - ispričala je Nena, pa dodala:

- Saznala sam i za Marka čija je žena prošla kao Milica. Kad je izašla upoznala se sa Danetom koji je čovek jako poštovan u Skoplju. Za njega sam sazbnala od svojih prijatelja. Ne znam kako je mislila da sve ovo sakrije jer je ona faktički živela sa njim. Nju znaju svi, pa i danetov sin. Meni kad su krenule da se javljaju žene iz mesare, iz marketa, iz picerije ostala sma u šoku. Sa mnom je stupio u kontakt njegov prijatelj. Ona je od jula do samog ulaska bila DFanetova verenica. On je neko ko je dolazio u Beograd i upoznao kompletnu njenu porodicu. Njima ne smeta ništa kad je novac u pitanju. Mama je sa njom u duetu prosledila milion ucena. Mama podiže sa njom novac po menjačnicama. Nek mi sin donese u kuću 200 evra, a da ne znam poreklo tog novca, pa ja ćud a ga pitam odakle. Zamisli da stavi lanac oko vrata od dve hiljade evra. Ona je burmu sakrila, kad je Milan pecnuo ona je skinula. To ne nosi, ali lanac, minđuše i garderobu nosi.

- Ona je rekla da je to njen fan i čovek koji je nju podržavao i da je možda od sad preminuo jer je imao rak grla - rekla je Anastasija.

- To je bilo sa takvim podsmehom. Ostaćete u šoku do čega je taj čovek sve došao kada je ona uradila unutra sve što je uradila. Ja ne mogu mnogo toga da kažem u njegovo ime. Onog momenta kad bi ga ona videla ispred sebe onesvestila bi se. Ona je od njega dobila oko 40 hiljada evra, od 15. jula do sredine novembra. Ja bih neke stvari prepustila njemu da ispriča. On je njima renovirao i stanove. Dane nije bio jedini u periodu od jula meseca do novembra. On od stida i blama ne može na posao da ode jer su je svi u Sopotu upoznali. Finansirao je, davao, dovešću vam ja i njega. Kada krene od Doke za kod Daneta kaže da ide kod babe u Niš i suprotno. Njena baba je bila toliko posećena, a nije bila - rekla je, pa dodala:

- Pre nego što se pomirila sa Terzom ona je njega pozdravljala i kad je Milan prvi put pecnuo ona je prestala i sklonila burmu. Obojica su saznali jedan za drugog kad se ona pomirila sa Terzom. Ona je o Terzi i njegovoj porodici govorila sve najgore. Njen plan je bio da se osveti i Milici i Terzi za prošlu sezonu i da dokaže da će on da stavi nju ispred deteta. To ima i u porukama i u razgovoru. Oni sus e zeznuli kad je bilo krštenje i kad su pomislili da je Milica najosuđenija osoba.

- Ona je rekla da ona ne zna šta njoj dogodilo. Ja garantujem da ona nikad nije bila zaljubljena u Terzu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić