Sada je i zvanično! Stanija Dobrojević je nova učesnica Elite 9: Potpisala ugovor sa Željkom Mitrovićem, pa priznala: Ulazim kao specijalni događaj... (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović potpisao je ugovor sa rijaliti zvezdom Stanijom Dobrojević, te je tom prilikom otkrio da je ona nova učesnica "Elite 9".

Ulazak rijaliti zvezde Stanije Dobrojević iščekivali su milioni gledalaca, a sada je zvanično - ona je nova učesnica Elite 9. Ovim povodom, Stanija je potpisala ugovor za učešće u rijaliti šou programu sa Željkom Mitrovićem, vlasnikom i direktorom Pink Media Group.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Željko je, ovom prilikom, istakao da ne zna šta da očekuje od Stanijinog ulaska, ali joj je poželeo sreću i da zaseni svojom lepotom i seksipilom.

- Ne znam šta očekujem od Stanije u Eliti 9, ali znam šta mi se desilo otkako se pročulo da Stanija ulazi, zvalo me je jedno 50 prijatelja, da ih upoznam, da im dam telefon, da im dam kontakt. Niti imam telefon, niti imam kontakt, niti Stanija ima vremena za večere i nema slobodnog vremena, ona se sprema sada užurbano za, ja bih rekao, spektakl, tamo je Aneli, onaj tvoj bivši i Maja je tamo. Tamo nikom sada nije dobro. Koliko razumem svi su uznemireni. Tako da, želim ti da prođeš dobro, da budeš to što jesi i da zaseniš svojom lepotom i seksipilom - rekao je Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group.

- Imam dobru životnu priču, ulazim kao specijalni događaj, ali ništa nećemo otkrivati. Do poslednjeg momenta sam bila da ne uđem, ali evo, potpisala sam - rekla je Stanija, a onda je Željko dodao:

- Stanija nije mogla da ne potpiše taj ugovor, dao sam joj ponudu koju nije mogla da odbije - dodao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić