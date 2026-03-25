EVO ŠTA KRISTINA RADI NAKON RAZLAZA S KRISTIJANOM! Goluboviću se ovo neće dopasti: Ja odavde ne izlazim! (FOTO)

Nakon što je nevenčanog supruga Kristijana Golubovića prijavila policiji zbog psihičkog nasilja, došlo je do kraha veze. Kristina je život nastavila sa njihovim sinovima, dok se Golubović uselio kod sestre.

Voditeljka je veoma aktivna na društvenim mrežama, a sada je objavila zanimljiv snimak na kom uči osnove plesa oko šipke, a oprobala se i na obručima.

Kristini se ova aktivnost veoma dopala, pa je u opisu snimka poručila "Ja odavde ne izlazim".

Kristina Spalević priznala da je trpela psihičko maltretiranje

U javnosti su se pojavile priče da je došlo do fizičkog nasilja, što je Kristina demantovala, ali ističe da je trpela psihičko maltretiranje.

- Kristijan ima jako dobru dušu i nekako sam ga zbog toga pravdala. Međutim, ja nisam osoba, niti ijedna ženska osoba treba da bude spremna na to da trpi. Izjavila sam da me Kristijan nije fizički napao. Nikad me nijedan dečko nije udario, da me jeste udario, ja bih ga ostavila iste sekunde. Tvrdim da je psihičko maltretiranje mnogo gore od fizičkog. Ako ti za pet godina ne odeš ni na jedno putovanje a da ti ne presedne, šta je to? On je mene dosta vređao.

Kristina se vratila i na prošlo leto kad je ostavila Kristijana, pa mu sve oprostila.

- Treba mnogo snage da se izađe iz ovakvog odnosa. Čim ponovo stupiš u kontakt s takvom osobom, lako može da te izmanipuliše da se vratiš u taj odnos. Ja sam ostavila Kristijana, otišla sam u drugi stan i bila sam ubeđena i izašla s tim u javnost da više s njim neću da budem. Međutim, tad nije bila zabrana prilaska, on je kružio oko moje zgrade, donosio poklone.

To su neki znaci pažnje koji svakoj ženi prijaju, pa se onda rasplačeš, pa dođe rođendan... I onda sam sela s njim, rekao mi je: "Ja ti se kunem, nikada te više neću uvrediti." Plakali smo oboje - ispričala je Kristina pa navela da su se problemi brzo vratili.

- Već posle deset dana je bilo: "Jao, ja moram da merim svaku reč." Videla sam da se ponovo tu zaglavljujem, obratila sam pažnju na svoje telo, da sam dobila seboreični dermatitis, da mi radi štitna žlezda, da sam se naglo ugojila, iako sam imala operaciju. Meni su to bili znakovi i shvatila sam da posle tog dužeg razdvajanja nije došlo do promena, da se neće ništa promeniti. Usledio je talas rasprava i ja sam pozvala policiju. To mi je bila najveća borba u životu kad je policija došla.

- Bilo mi je neshvatljivo da ću ići u stanicu da dam izjavu, mogla sam samo da ostanem na tome da su oni njega udaljili. Međutim, to stoji i u izjavi, on je mene vređao i pred policijom, meni je to još više udarilo na ego i ja sam otišla do kraja. Prijavila sam ga, dobio je zabranu.

Autor: Pink.rs