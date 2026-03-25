Milan Milošević na remontu! Voditelj Elite uhvaćen kod estetskog hirurga, pogledajte šta je radio pred večerašnju emisiju (FOTO)

Popularni voditelj "Elite" Milan Milošević neko je ko posebnu pažnju i vreme posvećuje brizi o svom fizičkom izgledu, te ne treba da čudi što smo ga pred večerašnje izdanje "Pitanja gledalaca" koje vodi u Beloj kući zatekli kod estetskog hirurga!

Za Miloševića godine su samo broj, o čemu svedoče brojni komplimenti na račun njegovog izgleda. Za voditelja uglavnom kažu da izgleda znatno mlađe, a sve to zahvaljujući specijalnim kozmetičko-estetskim tretmanima na koje redovno odlazi kod dr Milice Milenović.

Milan je rešio da dodatno podmladi kožu i osveži je popularnim PRP tretmanom, a potom su usledile i specijalne maske za negu kože lica.

S druge strane, sitne nepravilnosti na licu i bore Milan periodično rešava botoksom i hijaluronskim filerima, a nema sumnje da će već večeras zasijati od ponoći na Pinku, čim budu počela "Pitanja gledalaca".

