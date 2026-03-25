Ne mogu to da prihvatim! Lukin otac Bajo neće ni da čuje za to da mu Anita rodi unuče: Podržaću ga kad bude sam, a ne u vezi! (VIDEO)

Nikola Vujović Bajo, otac Luke Vujovića, i dalje ne može da se pomiri sa činjenicom da će mu Anita Stanojlović roditi unuče.

Vest o Anitinoj trudnoći u "Eliti" zatekla je mnoge, pa tako i Lukinog oca, koji je van sebe od šoka. U to su se uverili svi koji su pratili večeras njegovo uključenje u emisiju "Pitam za druga" na RED TV, gde su sa njim razgovarali Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda.

- Od vas sam čuo tu vest. Ja ne verujem u to, iskreno da vam kažem... Videćemo - štur je na rečima bio Bajo.

- Podržavam ga da je sam, ništa se ne menja. Njegov izbor, šta radi, ima pravo, nije mali, ali opet kažem da mislim da oni igraju rijaliti, da nije došlo do trudnoće, ali videćemo. Verujem u svoj osećaj, neki znak uvek ja dobijem u vezi nečega, a ovde ništa nije bilo... Imam pravo da sumnjam, da ne mislim tako... - priča Lukin otac.

- Tako je bilo i u osmici sa onom Ahmićkom, sa Aneli... Te trudna, prihvatam, ne prihvatam... Nemam taj osećaj. Mislim da nije trudna, da igraju rijaliti, ali daću definitivnu izjavu i mišljenje kada to bude potvrđeno i sigurno. Nek mi je živi i zdrav, njega tata puno voli, a sad šta on radi... Niti se on kroz život slagao šta sam ja radio, niti ja šta on radi... Ako igra, nek igra, a ako ne igra... Onda ćemo videti. Luka je neiskusan u tome, prvi put gleda te crte, šta ja znam. Još uvek to ne mogu da prihvatim, ja ne verujem u to.

Na pitanje da li ga raduje vest o unučetu, kaže:

- Kako da reagujem kada nemam taj osećaj? Nije čudna situacija, nego nemam osećaj, ne mogu sad da lažem ni sebe ni ostale. Imam petoro unučadi, nema šanse da je došlo šesto, a da nemam taj osećaj, nemoguće. Ja sam iskusan u tome, nisam početnik, ali nemam taj osećaj, ne znam šta se dešava, videćemo.

Na pitanje da li će Aniti poslati neke poklone kao što je u prošloj sezoni Sandri Obradović, Bajo kaže:

- Za sada ne. Verovatno ću poslati Luki za rođendan ako bude sve okej, ako ne izađe pre rođendana. Ne oglašavam se, vama sam obećao. Ne učestvujem... Ne sviđa mi se bilo sa kim da je tamo. Treba da bude sam, da pokaže sebe, da ispravi ono što je napravio u prošloj, tako je to mogao da uradi, ali...

Autor: D. T.