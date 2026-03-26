Anitina majka ljuta zbog ćerkine trudnoće! Drama u porodici, malom Alekseju ne smeju da kažu da će dobiti brata ili sestru: Ni ne poznaje Luku, a u rijalitiju pravi dete! (VIDEO)

Trudnoća Anite Stanojlović, koja će za nekoliko meseci podariti dete svom partneru Luki Vujoviću, glavna je tema od ponedeljka, kada je uradila test za trudnoću, a sada je svoj stav u emisiji "Pitam za druga" na RED TV javno iznela Tamara Radoman, Anitina prijateljica i PR.

Na samom početku razgovora sa Anastasijom Buđić priznala je da ju je ova vest šokirala.

- Kada se sve to izdešavalo, nisam tu noć ispratila, spavala sam. Na putu sam, na odmoru, ujutro me je dočekalo dosta poruka. Pogledala sam portale, videla sve te poruke... Šta da kažem, dete je dar od Boga, oboje su to želeli. Vidim koliko su srećni, koliko se raduju, koliko ih je to obradovalo. Naravno da im pružam podršku, nek su živi i zdravi i ona i beba - rekla je Tamara.

Priznala je kako stvari stoje u Anitinoj porodici, te da njen sin ne zna da će dobiti brata ili sestru.

- Aleksej ne zna još uvek ništa, nije mu ništa rečeno. Anitina majka nije želela da bude deo rijalitija, pitala sam je da li želi da se oglasi, rekla je da ne želi. Večeras mi je pred uključenje poslala poruku da ne uvijam u foliju ništa, ona ne želi nikakav komentar da da na tu priču, ljuta je, neće da razgovara na tu temu. Nije ništa rekla Alekseju, neće ni u skorije vreme, tek možda kada Anita bude izašla. Neka prođe određeni period, da se stvari slegnu, pa možda bude i drugačiji komentar - rekla je Tamara, koja se osvrnula na Anitinu majku Angelinu.

- Nije reagovala najsrećnije, ne podržava to. Čuva Alekseja, ljuta je na nju. Smatra da to nisu dobre stvari, da se ne poznaju, a u rijalitiju prave dete... Ne želi da ima kontakt ni sa jednom osobom, gaji sinove, unuče, radi... Ne želi da bude deo rijalitija.

Osvrnula se i na to što Bajo, Lukin otac, i dalje ne prihvata Anitinu trudnoću:

- Što se Baje tiče, neću prerano davati specijalne izjave, znam da je moj stric njemu dosta pomogao svojevremeno. Kada bude sto posto uveren u to da je Anita trudna verujem da će promeniti mišljenje i da će sve to prihvatiti. Luka ima 36 godina, suludo je da se bilo kome roditelji mešaju u izbore - rekla je Tamara, a potom priznala da veruje u iskrenost čestitke Biljane Vujović.

- U komunikaciji koju sam ja imala sa Biljanom znala sam njen stav, to što se obradovala vezano za Anitinu trudnoću verujem da je iskreno, da je to želela, ne mogu da poverujem da je to fejk. Što bi neko folirao da lažno podržava takvu stvar? Mislim da je zaista srećna i da je ovo želela, da u ovom trenutku podržava Anitu i Luku.

