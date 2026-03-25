Milionski biznis nosi njegovo ime, ali je u tuđem vlasništvu: U ovoj kući živi Zvonko Bogdan (PAPARACO)

Istaknuti umetnik Zvonko Bogdan, koji je u januaru napunio 84 godine, živi skromnim, mirnim životom na severu Srbije, tačnije u Srbiji.

Iako njegovo ime nose popularna vinarija i salaš u Vojvodini, meštani kažu da milionski biznis nije njegov, već od njegovog dobrog prijatelja, sa kojim ima dogovor o određenoj vrsti saradnje. Zvonko Bogdan ne živi glamuroznim, već prosečnim, skromnim životom, u šta se uverila ekipa "Paparaco lova", koja je uspela da pronađe njegovu kuću u Subotici.

Reč je o maloj, prizemnoj kući iz koje je u jednom trenutku na ulicu izašao i sam Zvonko, kog su vešti paparaci uspeli da usnime u opuštenom izdanju.

Proslavljeni muzičar je iz svoje kuće na ulicu izašao u papučama i bademantilu, a napolju nije ostao dugo, već se ubrzo vratio u svoje odaje.

Autor: D.T.