NJIMA JE SAMO ANELI PROBLEM: Anita i Luka u šoku zbog osude gledaca, takmičari smatraju da se Vujović plaši da dete nije njegovo

Prethodne noći voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću zbog emisije "Pitanja gledalaca", a takmičari su strepeli od osuda milionskog auditorijuma.

Na samom startu emisije, Luka Vujović je otkrio da li sumnja da dete koje Anita Stanojlović nosi, nije njegovo, već od Filipa Đukića ili Relje Popovića kako komentarišu pojedini takmičari Elite.

- Ja već znam da je moje dete i siguran sam u to. Sve će to doći na svoje ubrzo jer će ona uskoro ići na kontrolu. Kada ode na pregled, onda ćemo imati sve crno na belo iako sam ja siguran. Test je pokazao dve crte, tako da ja znam da ću sto posto biti svestan kada bude došla i rekla u kojoj je nedelji - rekao je Luka.

Usledilo je pitanje zbog kojeg je došlo do žestokih sukoba. Naime, Luka je morao da odgovori zbog čega je komentarisao Aneli Ahmić i to da bi ona njega sigurno prevarila, a gledaoci smatraju da je on sedeo na tri stolice.

- Ja mogu sad isto da kažem da nije bio hotel bio bi poljubac sa Janjušem. Taj čin gde je došlo do prevare je kraj. Prekos vega drugog bi možda prešao, ali preko toga nije. U pravu su, ona je imala dovoljno argumenata da prekine i prekinula je odnos. Da nisam otišao tamo gde sam otišao bio bih danas sa svojom ženom. Kao što je ona rekla da nju Anđelo nije ostavio oni bi bili zajedno danas. To se tako kaže, ali to ne znači - rekao je Luka.

- On je sad dobro odgovorio da sam imala argumente. Setimo se utorka kad je on skinuo lančić i rekao da nećemo biti zajedno. Ja sam skinula prsten i bacila sam sve u jezero. Ja nisam igrala sa životima. Ja sam, sve bacila i završila znajući da se nikad nećemo pomiriti. Šta mi je radio sa Anitom i Minom tada... Sve je to bilo pre hotela. Danas Anita uleće u radio i govori da se od mene pravi žrztva. Kakva žrtva?! - rekla je Aneli.

- Šta je bitno da se dokazuje ovde šta je bilo i kako je bilo?! Šta si ti radila napolju sa Janjušem. Ti si njegova bivša j*vbačica, a ja sam mu trudna žena - ubacila se Anita.

Anita je nakon toga otkrila Luki da li je zanima mišljenje porodice o njenoj trudnoći:

- Majka, otac, braća, Tamara, ko god da mi kaže boli me k*rac. Za porodicu me boli k*rac. Boli me k*rac za svaku osobu koja kaže da ovo ne treba i koja te bude vraćala u ovaj odnos - rekla je Anita.

Usledilo je pitanje za Aneli i njenu reakciju kada je saznala da Luka i Anita čekaju dete, a tom prilikom je Dača Virijević otkrio da mu Anita nije dozvoljavala da spaja Anđela ni Sofijom Janićijević, ni sa jednom devojkom.

Teodora Delić je komentarisala Luku i Anitu, rekavši da je Luka voleo samo Aneli i da je zbog Aneli ušao u odnos sa Anitom kako bi je nervirao, a da će sada on i Anita na sve načine pokušati da naprave od nje žrtvu sa bilo kojim negativnim komentarisanjem njih dvoje.

Nakon toga, takmičari su saznali da je Luka čašćavao ljude Anelinim pićem, što je izvazvalo muk u Beloj kući.

Usledilo je pitanje za Luku u kojem je morao da objasni zašto vređa Aneli a Aniti je pravio dete posle tri dana veze, nakon čega su ga takmičari osudili jer dozviljava Aniti da vređa Aneli koja mu je bila verenica.

- Nikad više neću spomenuti Aneli. Ja sam rekao da sam dva meseca bio neiskren i dobro mi je došlo što je to uradila. Sve što sam rekao za Janjuša ili nešto drugo ona je obrtala. Ja bih je napolju verovatno i prevario, nisam joj verovao - rekao je Luka.

- Ona je sama rekla da je bila k*rva u hotelu - rekla je Anita.

- Hoćeš da te vređam trudnu, neću! Pravili su bebu nakon tri dana jer su govorili da su u vezu i imaju iste poglede na budućnost i da žele decu - rekla je Aneli.

Nenad Macanović Bebica sumnja da se Luka plaši da dete koje Anita nosi nije od Filipa Đukića i da se zbog toga sve vreme ispitiuje,

Nakon što je Aniti stiglo pitanje u kojem je rečeno da Aneli ima X faktor, ona je ustala i pokušala da ponizi Aneli ali joj to nije pošlo za rukom.

- Moja ljubomora nema leka i to je to. Aneli je zavodnica, ali ja imam bebu u stomaku i ćao - rekla je Anita.

- Pa znači ti si njega vezala bebom? - upitala je Aleksandra.

- Ne, nego ona ima X faktor, a ja imam bebu dok ona ide od jednog do drugog - rekla je Anita.

- Pa ti si ta koja ideš od jednog do drugog, ne ona. Šta je poenta napraviti odmah dete? Rekao si Aneli: ''Ušla si u rijaliti'', a šta ti radiš? Luka, ti si totalno neodgovoran - rekla je Jakšićka.

Anita je u toku noći čak i zaratila sa Dačom Virijevićem nazvavši ga monstrumom jer surovo komentariše nju i Luku.

