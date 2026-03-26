JEDNIM POSTUPKOM SVE PRIZNALA: Asmin i Maja ne mogu da se obuzdaju više, ona najavila rešetanje svih takmičara

Dosta su se folirali!

Prethodne noći voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću zbog emisije "Pitanja gledalaca", a takmičari su strepeli od osuda milionskog auditorijuma.

Maja Marinković morala da otkrije kada će se prema Asminu Durdžiću ponašati sa dozom poštovanja.

- Kada bude prestao da me laže. Ja najviše mrzim laž i to svi znaju. Mi nemamo ništa ljubavno, ali ako smo već bliski i on me slaže za najgluplju sitnicu onda nemam više poverenja uopšte. Ja sam neko ko prati situacije od početka rijalitija i znam sve od početka do kraja. Asmin je spreman na sve da dođe do cilja odnosno da me osvoji, ali to neće dobiti nikada. Meni je dosadno i ja ubijam vreme s njim, a kada je rijaliti u pitanju onda je on meni beskrajno simpatičan. Ja ne volim kada se meni bilo ko petlja u učešće i moj otac mora da zna da ja neću biti ni sa kim, ali od 39 ljudi mogu da funkcionišem samo sa četvoro ili petoro. Ne želim da mi se iko meša kako ću da funkcionišem i šta ću da radim. Meni je Asmin simpatičan i zanimljiv - rekla je Maja.

- Najveći lažov je Maja Marinković, sve laže kada ustane. Ne želim njeno poštovanje, kao što ni ona od mene neće više dobiti. Ko je ona meni da se ja njoj pravdam s kim sam bio u toaletu i ostalo? - upitao je Alibaba.

Milan je potom pročitao pitanje za Maju, te je ona najavila rešetanje takičara kao nekada.

- Ja sam takva kakva jesam, ako nekom ne odgovara onda mi je žao. Ja sam uvek ista i radim kako se osećam. Zavisi u kakvoj se situaciji nalazim u datom trenutku, a ako me neko napadne onda dobije svoje. Videli smo danas u igrici da žene imaju mnogo veći želudac za varenje nego muškarci, to je zato što su spremne na sve. Smatram da osamdeset posto kuće radi stvari na silu da bi bili bitni, a ja to ne moram da radim jer sam svakako u fokusu - rekla je Maja.

Maja je potom otkrila zbog čega zamera Asminu druženje sa drugim devojkama kada je ona njemu samo drugarica.

- Zanimljivo pitanje, zato što sam ja jedna jedina neponovljiva. Ja sam neko zbog koga je on dao crveni karton, zbog koga sedam meseci priča da je odlepio, a onda radi to što radi - rekla je Maja.

- Ona je sad svojom reakcijom meni dala za pravo da joj pravim pakao od života. Maja ima neki strah u sebi, ali i to ćemo da razbijemo. Žena je zaljubljena, neće da prizna i to je to - rekao je Alibaba.

Autor: N.B.