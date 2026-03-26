'ZA NJIH IMA NADE' Slavica Delić ne krije sreću zbog zbližavanja Filipa i Teodore, pa potkačila Bebicu: Samo da se skloni od psihopate

Na žurki koja se održala u utorak u Eliti, tokom noći Teodora Delić i Filip Đukić su imali skrivene poglede, a u jednom momentu su čak i igrali i pevali zajedno, što je mnoge iznenadilo.

Mnogi takmičari su uočili poglede i ponovne simpatije između Teodore i Filipa, dok je Nenad Macanović Bebica pratio to i gutao knedle, ali Teodoru i Filipa kao da nije zanimalo jer su sve vreme uživali sa osmehom na licu.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Teodorinom majkom Slavicom, koja nije krila sreću zbog ponovnog zbližavanja ćerke sa Đukićem te nam je otkrila da li ima nade da oni uplove u vezu:

- Naravno da ima nade za Teodoru i Filipa oni se tako dobro razumeju kao da su se nekada poznavali i sad se ponovo sreću. Gledam ih i učinilo mi se kao da ih je jedna majka rodila toliko su slični po svim segmentima. Iskreno volela bih da moja Teodora uvek bude ovako opuštena srećna i nasmejana - rekla je Slavica pa je dodala:

- Samo da se skloni od psihopate i nasilnika tek bi tada videli moju Teu koliko je duhovita rečita i uvek za igru i druženje, On je sputava u svemu - rekla je Slavica o Bebici.

Autor: N.B.