Verila se bivša učesnica Elite: Javno objavila verenički prsten, a evo ko je njen partner (FOTO)

Pronašla sigurnost i ljubav za ceo život!

Bivša učesnica "Elite 7", Marijana Špirić, na svom Instagram profilu podelila je fotografiju na kojoj se jasno vidi verenički prsten, tačnije, da ju je dečko Nemanja verio, na šta je potvrdno reagovala.

- Da - napisala je ona, uz emotikon srca i znaka beskonačnosti.

Imala afere sa više učesnika

Tokom svog učešća u Eliti, Marijana se, sudeći po komentarima, nije preterano isticala za crnim stolom komentarišući druge teme, ali je svojim odnosima zaintrigirala sve. Ona je, naime, u nekoliko navrata završila u suzama zbog jednog muškarca u Eliti, a nešto kasnije je flertovala sa Munjezom.

Nakon izlaska iz ove sezone, sudeći po svemu, Marijana se pokajala zbog stupanja u odnos sa njima, te je tako otkrila da ima partnera, sa kojim je redovno objavljivala fotografije na Instagramu.

Autor: Nikola Žugić