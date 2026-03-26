Prevario Staniju da je milioner, ali Maju ne može: Taki za Pink.rs razvezao jezik i žestoko opleo po Alibabi, a tek da čujete šta kaže o bivšoj prijateljici!

O odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića bruji ceo region, a čini se da mnogi nisu ni slutiti da će Alibaba sebi dozvoliti da od etikete jakog muškarca postane Majin potrčko.

Mnogi gledaoci i fanovi šokirani su Alibabinim ponašanjem i poniženjima koje sebi dozvoljava da trpi zarad malo Majine pažnje, dok su takmičari stava da se ipak i Maja Marinković zaljubila u njega, te da on nije lud što trčkara oko nje.

Mi smo pozvali Radomira Marinkovića Takija, koji najbolje poznaje Maju, a koji nam je i otkrio da li se njegova ćerka zaljubila ili se ipak ovako ponaša zbog rijalitija.

- Njoj je dosadno, ona se samo ludo zabavlja. Ona nije zaljubljena u Asmina, javno mi je rekla u kameru da se nije zaljubila i da neće biti ni sa kim, ali ipak to je zatvoren prostor i ja njoj ništa ne verujem. Ja ne poznajem Asmina, tako da ne znam da li blefira jer vidimo kako je on izvarao Staniju da je milioner i tako dalje. Maja ga je provalila, zato se tako i ponaša prema njemu. Moguće da se zaljubio, ali neminovno je da hoće kadar preko nje - rekao je Taki.

Pokušali smo da saznamo i šta Taki misli o Staniji Dobrojević nakon što je ona javno odjavila Maju Marinković, ali je Taki bio škrt na rečima kada je ova tema u pitanju:

- Što se tiče Stanije, ja ne želim da komentarišem dok ne uđe u Elitu i ne vidim kako se ona ponaša prema Maji. Zbog dobrih starih vremena biram da je ne komentarišem - bio je kratak i jasan Taki.

