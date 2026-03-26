U ANELI SE PROBUDILA ŽAL: Lukina majka otkrila šta misli o reakcijama Ahmićke na Anitinu trudnoću (VIDEO)

Uživo uključenje.

U toku je emisija 'Pitam za druga', a trenutni gost je Cimi, bivši učesnik 'Elite 9' koji je u nedelju napustio Belu kuću.

Uživo u program se uključila majka Luke Vujovića, Biljana.

- Ovog trenutka Biljana je na telefonu - najavio je voditelj.

- Biljana odmah da vam čestitamo na Anitinoj trudnoći sa vašim sinom Lukom. Koliko ste bili srećni kada ste videli da je Anita u drugom stanju? - glasilo je pitanje.

- Zajedno sam plakala sa Lukom, prvo od sreće, pa tuge i na kraju od besa. Ne može biti lepše, Luka će se dovesti u red, napredovaće u svakom polju - priznala je Biljana.

- Ljudi su odmah imali potrebu da se našale - započeo je voditelj.

- Te insinuacije mogu da krenu od malicioznih ljudi, Lukine stranice koje su bile uz njega su okrenule leđa Luki. Toliko sam ljuta da ne mogu da obuzdam rečnik,. Ništa me ne čudi. Iznenađena sam Majinim i Asminovim ponašanjem, u pozitivnom smislu - ispričala je Biljana.

- Kako komentarišete Anelinu reakciju - pitala ju je voditeljka.

- Ja smatram da se u njoj probudio jedan vid žala, oni su se voleli, makar ju je Luka voleo i ona priča da sam htela da se venčaju, ako se toliko volite napravite bebu i čekaj Luku. Ne može nikome da bude pravo. Oni su imali dosta lepih trenutaka, za ružne sam tek sad čula - odgovorila je Biljana.

- Šta mislite što su ovi napadi, njima u kontekstu rijaliti igre ne odgovara što je Aneli trudna - pitao je voditelj.

- Svi su u nekoj trci za nagradom i boljim plasmanom - kratko je Biljana odgovorila.

- Aneli je jedna od nih jer se za nju insinuira - rekao je voditelj

- Pobednik je za mene ovaj put Luka - jasno im je odgovorila Biljana.

- Aneli ima najžustrije reakcije - započeo je voditelj.

- Luka je ostvario sve živo. Volela bih da Anita pobedi. Vidim da je velikodušna, valjda će nešto i svekrvi da kupi. Ko Aniti ne bi napravio dete, ona je san snova. Imaće najlepšu bebu - iznela je Biljana.

- Kako vi komentarišete reakciju Anitine porodice - upitala je voditeljka

- Mislim da smo se Baja i ja poznavali tri četiri meseca i moja majka nije želela da se Luka rodi. To je taj trenutak kada se roditelji uplaše. Vrlo brzo će shvatiti kakvog zeta ima - samozadivoljno je rekla Biljana.

- Da li mislite kada su se njihovi snovi ostvarili, da li će to učvrstiti njihov odnos - glasilo je pitanje.

- Luka je neprikosnoven, ako oseti da nešto nije dobro za nju on će se potruditi maksimalno - objasnila je Biljana.

- Mi im želimo svu sreću, videćemo kako će sve izgledati nakon Stanijinog ulaska. Luka je rekao da ga ne zanima ništa što se tiče Anitine prošlosti - pitao je voditelj.

- One prepiske nisu moje, Luka je ko i ja šta je bilo bilo je, ona je obmanuta od strane Matore i Anđela, rano je došla u Beograd - odgovorila je Biljana.

- Mnogi su komentarisali da dok su ulazili u kuću da je Anita pogledala prvo u Anđela - pitala je voditeljka.

- Pa neka je pogledala - kratko je rekla Biljana.

Autor: T. Mladenović