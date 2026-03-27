Emitovan klip koji su svi čekali: Pušten tajni flert Teodore i Filipa, nakon ovoga je sve jasno kao dan! (VIDEO)

Raskrinkavanje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako su Teodora Delić i Filip Đukić flertovali na žurki.

- Što se tiče ovoga ja sam video i neću ništa da joj kažem da ne bi bilo da vršim pritisak. Ovo ona treba da rešava. Ovo je bezobrazluk i drskost - rekao je Bebica.

- Prvi put da se ne sećam, ali ne smatram da je nešto strašno - dodala je Teodora.

- Je l' ti se opet sviđa Filip? - pitala je voditeljka.

- Pa ne, ne sećam se - rekla je ona.

- Ima i kad je njoj Filip držao mikrofon. Ona treba ovo da objasni. Ja sam rekao da je sve ovo bilo, a ona je rekla da nije. Ja ću da se ponašam kako mislim da treba, a ona neka vidi kako će ovo da objasni. Ovo ako gledaš nju baš boli k*rac za mene - govorio je Bebica.

- Ne mogu da kažem da ga ne volim, volim ga... Ja sam navikla prosto na njega, dve i po godine smo zajedno. Ja prema Filipu nemam emociju i u šoku sam da se ovo desilo, prvi put da se ne sećam. Ja uvek stanem i kažem šta je bilo - rekla je Teodora.

- Teodora ne treba da bude kukavica - rekao je Ivan.

- Kad nije trebalo da budem kukavica ja nisam bila - rekla je ona.

- Biće ti smešni. Filip više ne treba da ćuti, njima sad dolazi na naplatu. Ispada da smo ga terali, ali mi pametni ljudi da kaže, a sad više nije u poziciji da kaže da nema više ništa sa Teodorom. Vi imate kontakt i nije više "Gledamo se" nego "Pipkamo se" - govorio je Ivan.

- Evo šta treba da priznam da vi budete srećni? Ja znam da je ovo bilo sve sa mikrofonom. Ja bih rekao da osećam, ako sam rekao prvi put što ne bih? Daj razlog... Meni je smešno - govorio je Đukić kroz smeh.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić