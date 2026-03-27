VANJA I JANJUŠ SU U VEZI: Odmah mu udarila zabrane, zbog Aneli Ahmić pale teške pretnje! (VIDEO)

Elita ima novi par!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Milena Kačavenda ogovara Marka Janjuševića Janjuša i Vanju Živić.

- Ja ne znam šta tebe više interesuje. Mi ćemo onda se se komentarišemo, ti želiš i to je legitimno pravo. Ti si bila izričita da ćemo da se ćeramo od 1. aprila i da ćeš svima da j*beš keve - govorio je Janjuš.

- Što si se pronašao? Sad si kao Asmin - rekla je Milena.

- Evo ne moram ja da se pronađem, ali ti ideš ka tome da ne želiš mir nego sa ljudima da se svađaš - nastavio je Janjuš.

- Zbog čega sam laka žena? - pitala je Kačavenda.

- Ja tako mislim - rekao je on.

- Ti si rekao da sam ja bila sa Sanjinom - dodala je ona.

- Da, ja to znam 100%. Rekao mi je to čovek - rekao je Janjuš.

- Da li st stvarno Vanja i ti u vezi? - pitala je Ivana.

- Da, jesmo. Veza generalno nije garancija da nešto bude... Nije poenta da li si u vezi, meni je bitno da mi je lepo i da je njoj lepo - govorio je Janjuš.

- Više ne može da se vaćari sa Aneli, ja sam njemu to danas rekla. Ako bude dolazilo do toga mi ćemo da imamo ozbiljne probleme i možda će da upozna moju drugu stranu. Ko voli neka izvoli, a ona može slobodno da provocira - govorila je Vanja.

Autor: A. Nikolić