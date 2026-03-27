KLIPOVI NAPRAVILI POMETNJU! Budući roditelji u ratu sa pola Bele kuće, Sofija doživela POTPUNI SUNOVRAT, Bebica GLUV, NEM I SLEP na Teodorin flert sa Filipom!

Bilo je veoma interesantno.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Gledanje snimaka" koju je vodila Ivana Šopić. Mnoge tajne su otkrivene, a pale su i teške reči među pojedinim takmičarima.

Budući roditelji, Luka i Anita, u ratu sa POLA BELE KUĆE

Takmičari su na jednom prilogu imali priliku da pogledaju kako Luka Vujović pljuje Filipa Đukića.

- Ja sam navodio ljude iz mog ličnog sukoba. Anita i ja jesmo to rešili i ne znam šta je problem ljudima da ih neko navede na anketi? Neka Luka misli šta misli, a moje mišljenje neće niko da poremeti. Mene to ne dotiče, navodim situacije gde sam ja upleten. Ja ne mogu da navedem Marinkovića kad nisam imao takvu situaciju sa njim - govorio je Filip.

- Jako kvarno od Filipa on nema stav i karakter da navede Asmina i Bebicu. On je kriv jer je Anita to iznela za Maju jer joj je on rekao. On je dozvolio da Maja kaže Aniti da je j*bačica i koji je argument mogla da ima nego da kaže da se i ona j*bala? Još je posle ispala čovek i rekla da je slagala. On se napolju nikad ne svađa i nikad ga za 10 godina nisam video napolju da se svađa. On se plaši da će Asmin da ga uvredi - dodao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Luka je stava da ne treba niko treći da se navodi. Ja mislim da njemu smeta što je Filip navodi. Rekao si: "Navedi i ti njega, ti izbegavaš, a on te navodi". Ovo je čista netrpeljivost jer su imali istu partnerku i jer se dogodila ova izdaja - rekla je Matora.

- Sećaš li se kad ste poslednji put imali odnose kad si je pitao da svrš*š u nju - pitala je Ivana.

- Verovatno sam bio pijan, ne mogu da se setim - rekao je Filip.

- Linija manjeg otpora! Šta mu je Teodora uradila? - pitao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako se Anita Stanojlović i Luka Vujović svađaju jer ona misli da je on sa njom na silu.

- Ja se ovde sa njom nisam ni svađao. Ja sam bio nervozan jer je ona ostavljala prostora za nešto što nije istina, a to je bilo ono za kazne jer ja Aniti nikad nisam rekao da je ona imala kazne. Ja sam uvek demantovao za Aneli kad su govorili da ja govorim da ona smrdi. Sigurno ne može da se nađe kako ja Aniti govorim da Aneli smrdi. Ona govori kako bi za mene slagala, a kad sam ja rekao da je Uroša udomila ona je rekla da lažem - govorio je Luka.

- Anita samo ima potebu da unizi Aneli, pa to isto očekuje od Luke. On je pokazao da ispada fer prema Aneli kad demantuje stvari, a tako brani sebe... Međutim, bude kasno. Luka je skočio i reagovao je burnu. Anita je osoba koja želi da unizi Aneli i mene na najgori mogući način i očekivaće da on tako isto priča - pričao je Anđelo.

- Njihov odnos je katastrofalav i zato je moj zaključak bio da je dete živo i zdravo, ali za mene taj odnos nema perspektivu. Ja sam uporedila to jer je Terza skočio, a oni su upoređivali kako je Milica ostala trudna. Pa oni da su i dalje zajedno pa i da se kaže, ali oni nisu zajedno. Terza je pričao da su imali katastrofu, ali oni nisu više zajedno. Ja sam za to sigurno u pravu. Terza i ja nemamo tako loše odnos - govorila je Sofija.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Anita Stanojlović priča da Aneli Ahmić hoće da bude žrtva njenog drugog stanja.

- Ja sam rekla Bori da neću da dolazim u radio i da me ne petlja u temu jer je ona trudna. Oni su opterećeni i boje se i neće da prihvate činjenicu da su oni pogrešili - rekla je Aneli.

- Znači hoće da kaže da je trudnoća greška. Namerno hoće na Luku da bih ja skakala i da ona bude žrtva. E, nećeš ni Luku, sedi dole - besnela je Anita.

- Luka, moraš da shvatiš da si ti mene ovde ostavio na "Igri istine". Ja sam otišla u hotel kad smo mi raskinuli - urlala je Ahmićeva.

- Ko posle 10 sati ode da širi noge? - pitala je Anita.

- Meni ne stižu pitanja sa kim sam bila trudna, meni se znalo sa kim sam ja bila trudna - govorila je Aneli.

- Sa Filipom nisam pravila dete, a sa Lukom jesam. Je l' ti krivo? Njegovo je dete - govorila je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški.

- Sve ovo što je bilo svesno smo ona i ja komentarisale malo više - rekla je Mina.

- Prva tri ili četiri dana sam radio iz inata, a posle mi se svidelo. J*bao sam fejk Aneli, a sve vreme sam se sa njom muvao - vikao je Luka.

- Šta ti sad potežeš kad smo se muvali, a kad nismo - vikala je Anita.

- Preče mu je da vidi da li će Aneli biti žrtva - rekla je Matora.

- Nisam ja rekao za hotel nego ona, ona je širila noge. Koju potrebu ti imaš da komentarišeš Anitu? - rekao je Luka.

- Ti si rekao Aniti da je k*va - rekla je Matora.

- Rekao sam da bi bolje bilo da sam kao Filip, pa da ćuti. ti si bre zavila 100 porodica u crno. Spremaj se za more i pozdravljaj Karića - rekao je Luka.

- Zaboravljaš da je taj karić pisao Aniti. Meni nije normalni da piše devojci sa kojom sam ja bila, a tebi je normalno da sediš sa Anitom i Karićem - rekla je Matora.

Potpuni sunovrat Sofije Janićijević

Nakon ovoga voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević da prokomentariše situaciju u kojoj se i ona našla prošle sezone.

- Jesam li ja napustila emisiju kad je došla trudna Milica? - pitala je Sofija.

- Nisi, ali si pre sedam dana govorila kako ćeš da komentarišeš sve. Jesam li ja nju ostavio? Na konto naše prošlosti ne daješ pravo da može da se promeni, a ja vama dajem - rekao je Luka.

- Dva puta si je dodirnuo kad su bile nominacije, a u strahu si rekao Aniti da te ona dodirnula. Jedino si ponižen ti u ovoj situaciji. Budi mi zahvalan što sam prošle nedelje rekla Aniti da pusti Aneli jer će pričati da si je gledao, jer je jesi gledeo - rekla je Sofija.

- Kako sam je gledao? - pitao je Luka.

- Gledali ste se - rekla je Sofija.

- Smešna priča! Anita je bila pored mene - rekao je Luka.

- Nema perspektivu čim nismo zajedno i to je kraj priče. Ja sam odustao! Ja ovde neću biti ni sa njom, ni sa jednom devojkom. Malo više sebe cenim, a vi se ponižavajte. Ono sa Anđelom je ulje na vatru. Imam 35 godina i ne želim da me neko ponižava ovde. Sad će da vidi kako je bez Terze. Što se Luke tiče ja sam joj rekao da se ne petlja. Ja sam se pronašao u tome. Milica je ovde zatrudnela i ja sam njih hteo da podžim. Nemoj ti budala da ispadaš. Ona najmanje treba da ih komentariše jer smo mi uradili najgore ovde - rekao je terza.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako su Milena i Terza pričali o muvanju Sofije i Anđela.

- Ovo je Milenina frustracija jer želi da mi nakači Terzu da se koljemo - rekao je Anđelo.

- Koga si gledao u utorak? - pitala je Milena.

- Koga? Bio sam sa Boginjom. Ovo je moja deveta godina u rijalitiju, a peta sezona, pa ja ne znam iz koje sezone mogu ove fore da budu. Ona priča da je Sofija terala inat sa Milanom. Ova žena sve ovo radi jer mene mrzi. Sofija i ja se nismo muvali kad je bila slobodna, mene ona ne zanima. Meni je stavrno bilo prelepo sa Boginjom. Dača je pokrenuo tu priču i samo su on i Milena tu priču videli - nastavio je Ranković.

- Neću više ni sa kim da pričam ovde i to je to. Ja sam rekla da ovde nemam prijatelja. Svi koji kažu da ja gledma u Anđela lažu - rekal je Sofija.

- Mene to ne interesuje više. Jako mi je sumnjivo jer su u svađi s njim iznele to - rekao je Terza.

- Sofija je meni pričala o odnosu sa Terzom, a Anđelo je igrao sa Sarom i Sofija mi je rekla: "Šta radi ovaj Anđelo, idi mu reci da se vrati na pravi put" - rekao je Dačo.

- Kad su se počeli ponovo muvati Sofija i Terza Dačo mi je rekao da nju samo jedna muškarac zanima - rekao je Asmin.

- Ti si nula drug! Nije Anđelo. Sofija i ja smo pričali jedino o Milanu i ona je meni rekla da joj se on sviđa - rekao je Dačo.

- On se njoj sviđao i te kako - rekao je Terza.

- Meni je Dačo rekao da joj se sviđa Milan, da ne tera inat Terzi - rekla je Matora.

Sofija Janićijević izletela je iz emisije nakon što su raskrinkani njeni pogledi usmereni ka Anđelu Rankoviću.

Takođe, Dačo Virijević dolio je ulje na vatru kada je priznao da je Sofija od svog ulaska neiskrena prema Terzi, te i da se muvala sa Milanom Sotojičkovićem.

Ona je šetala po dvorištu na sve strane, a onda je ušla u pab da obriše suze.

Tokom emisije "Gledanja snimaka" Borislav Terzić Terza izneo je sumnje da ga je Sofija Janićijević prethodne sezone pikiriala zarad rijaliti priče, a onda joj je jasno zapretio da će izneti sve o čemu su pričali.

- Nemoguće da ona mene toliko voli i onda kao kraj. To ispada toliko kvarno sa njene strane - govorio je Terza.

- Ja sam pitala Daču čim sam ušla kako se zove taj dečko, a naravno da sam znala. Ja sam mu odmah rekla i bila sam iskrena prema njemu - pričala je Sofija.

- Ona ako može da bude sa mnom u vezi i sviđa joj se drugi momak, to je najveć folirant. Zato je i mogla da bude sa mnom jer nijedna to ne bi mogla. Ona ima srce da gazi preko svega - nastavio je Terza.

- Sofiji ne odgovara mirna veza sa Terzom, ona voli da bude u centru pažnje i zato ima ovaj osmeh kao i Aneli. Njima to instikt, to je u krvi da moraju da rade. Moram da se vratim na Anđela i ništa mi nije čudno, Milena mi je ovo odmah ispričala. Anđelo za sad po ovome što sam čuo ništa nije kriv jer nema dokaza da je on gledao. Sofija kad popije očigledno ne zna šta priča. Ovde je više Sofija kriva. Ja znam kako Anđelo reaguje i šta on sad radi, a on je večeras izgovorio reč koja sama budali može da bude fokus, a to je da ga pali Boginja kako igra. Čovek je fetišar i to nije ništa sporno. Anđelo voli tuđe devojke, on je bio u nekom odnosu sa Milicom Veličković i on je na početku muvao Sofiju 15 dana - pričao je Ivan Marinković.

- Mislim da je čekala prvu moju ishitrenu reakciju da se odvoji od mene jer je poslednjih dana govorila da ne zna da li napolju pijem jer ne bi mogla da bude sa mnom. Evo opet je dobila priču, a ja ću da pričam o svemu. Imali smo dogovor da izađemo zajedno odavde i da nešto otvorimo. Ja ću da pričam šta je ona meni pričala - dodao je Terza.

- Drago mi je da je tetovskoj k*rvetini došao kraj. Verujem u priču Milene i Dače, a žao mi je jer nisam nju pratio na žurki. Ja sam nju prozivao na početku rijalitija da joj je Anđelo spasitelj koji je vraća na pravi put - rekao je Uroš Stanić.

- Pogrešila sam u proceni. Ja sam ovo podržavala, a Sofija je najveće zlo u kući i najveći folirant, neko ko je spreman da gazi sve. Ne može da se poredi kakav je Terza čovek, a kakva ona. Ona sad plače, a meni to ništa nije iskreno. Ja mislim da je ona pikirala Terzu. Zašto je govorila da Milan nema težinu da iznese priču? Kakvi su ovo fanatici? Pre je sve bilo iskreno - govorila je Maja.

Sofija Janićijević nastavila je da drami ispred kuće, pa onda u pabu i da Terzu uverava u svoju priču.

- Ti si ušao u lažnu vezu sa Minom! Rekao si da imaš pravo da sumnjaš da sam ušla lažno sa tobom. Nisam ja montrum i životinja da spavam sa tobom. To je bila Nova godina, rekla sam ti da se ne sećam. Nisam uradila ništa za Anđela - rekla je Sofija.

- Sve si ovo ti zakuvala. Mene si ostavila i ponizila u radiju - rekao je Terza.

- Bila sam ljuta, očekivala sam da ćeš da mi priđeš - rekla je Sofija.

- Ja da ti priđem, a ostavila si me i ponizila. Reči su jedna, dela! Šta si radila kad si bila trezna i prala zube? - rekao je Terza.

- To je bilo tad u tom periodu - vikala je Sofija.

- Ti si najveći folirant! Tad si bila sa mnom u vezui - rekao je Terza.

Sofija Janićijević nastavila je sa objašnjavanjem i skidanjem ljage sa sebe.

- Kako si mogao da kažeš ovo sad? - pitala je Sofija.

- U afektu sam rekao. Ne bih se pomirio s tobom da sam mislio to. Sumnjam jer si to radila sa ovim! Gledala si se i posle tih sedam dana sa njim. Možeš da farbaš nekog drugog. Ti si mene ostavila i popišala se po nama.Ti mene ne voliš - rekao je Terza.

- Ja bih prešla preko bilo čega jer te volim - rekla je Sofija.

- Što nisi prešla - pitao je Terza.

- Očekivala sam da ćeš ti prići - rekla je Sofija.

Borislav Terzić Terza došao je kod Sofije Janićijević kako bi se pomirili.

- Kako je tebi bez mene? - pitao je Terza.

- Kako je tebi? - pitala je Sofija.

- Katastrofa - naveo je on.

Usledilo je pomirenje, pa razgovor.

Bebica gluv, slep i nem na Teodorin i Filipov flert

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako su Teodora Delić i Filip Đukić flertovali na žurki.

- Što se tiče ovoga ja sam video i neću ništa da joj kažem da ne bi bilo da vršim pritisak. Ovo ona treba da rešava. Ovo je bezobrazluk i drskost - rekao je Bebica.

- Prvi put da se ne sećam, ali ne smatram da je nešto strašno - dodala je Teodora.

- Je l' ti se opet sviđa Filip? - pitala je voditeljka.

- Pa ne, ne sećam se - rekla je ona.

- Ima i kad je njoj Filip držao mikrofon. Ona treba ovo da objasni. Ja sam rekao da je sve ovo bilo, a ona je rekla da nije. Ja ću da se ponašam kako mislim da treba, a ona neka vidi kako će ovo da objasni. Ovo ako gledaš nju baš boli k*rac za mene - govorio je Bebica.

- Ne mogu da kažem da ga ne volim, volim ga... Ja sam navikla prosto na njega, dve i po godine smo zajedno. Ja prema Filipu nemam emociju i u šoku sam da se ovo desilo, prvi put da se ne sećam. Ja uvek stanem i kažem šta je bilo - rekla je Teodora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao flert Teodore Delić i Filipa Đukića.

- Mislim da je i on shvatio da mu je devojka jeftina, možda jedna od najjeftinijih. Tako se ne ponaša ni slobodna, a kamoli zauzeta devojka. Meni je Filip rekao ovako da sačekam i ja. Ona se sa Filipom vratila nazad. On je meni pre mesec dana priznao da je bio sa tobom intiman. ne znam do kad mislite da ti i ova jeftina devojka pravite momka budalom - rekao je Asmin.

- Jesi lud? - rekao je Filip.

- Kucnuo je čas, istinu da čujemo konačno. Došli smo do odvoga gde ne može da se izdrži. Zamisli koliko je to jako između njih. Filip lagano, ona mu daje znak. Svestan je da ona njega gleda i da ima osećaj. On vidi po njoj, nije on glup! - rekao je Janjuš.

- Fićko prihvati me, hoću s tobom! - ubacio se Ivan.

Teodora Delić uhvatila je Bebicu u laži, a u sve je bio umešan i Filip Đukić, njegov ljuti rival.

- Ti si ušao u najsitinije detalje. rekao si da si čekao ovde 25 minuta da on ode - rekla je teodora.

- Da, jer sam znao da ćeš da mi poveruješ - rekao je Bebica.

- Ja ti nisam poverovala. Ja sam Dači rekla da pita da li je išao na kapiju. Ti si mene slagao za budalaštinu - rekla je Teodora.

- Nisam mogao da spavam, nisam ništa uradio. Ustao sam, pojeo pola banane i popio sok jedan. ovde sam sedeo i pio sok i otišao da spavam - rekao je Bebica.

- Ti si mene do sada lagao - rekla je Teodora.

Janjuš u neprijatnom okruženju, sa Vanjom ozvaničio vezu, pa naleteo Kačavendi 'pod nož'

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Milena Kačavenda ogovara Marka Janjuševića Janjuša i Vanju Živić.

- Ja ne znam šta tebe više interesuje. Mi ćemo onda se se komentarišemo, ti želiš i to je legitimno pravo. Ti si bila izričita da ćemo da se ćeramo od 1. aprila i da ćeš svima da j*beš keve - govorio je Janjuš.

- Što si se pronašao? Sad si kao Asmin - rekla je Milena.

- Evo ne moram ja da se pronađem, ali ti ideš ka tome da ne želiš mir nego sa ljudima da se svađaš - nastavio je Janjuš.

- Zbog čega sam laka žena? - pitala je Kačavenda.

- Ja tako mislim - rekao je on.

- Ti si rekao da sam ja bila sa Sanjinom - dodala je ona.

- Da li ste stvarno Vanja i ti u vezi? - pitala je Ivana.

- Da, jesmo. Veza generalno nije garancija da nešto bude... Nije poenta da li si u vezi, meni je bitno da mi je lepo i da je njoj lepo - govorio je Janjuš.

- Više ne može da se vaćari sa Aneli, ja sam njemu to danas rekla. Ako bude dolazilo do toga mi ćemo da imamo ozbiljne probleme i možda će da upozna moju drugu stranu. Ko voli neka izvoli, a ona može slobodno da provocira - govorila je Vanja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Daču Virijeviću.

- Janjuš je top ove sezone. Kačavenda se jeste za neke stavri izblamirala, ali ova Vanja je takav blam. Četrdeset godina... Da Janjuš danas igra sa Aneli, a ona stoji i ne interesuje je. Kako može da se ljubi sa tobom u krevetu, a da ima takav ples sa Aneli? Ti sad ispadaš ljubmorna baba - rekao je Dačo.

- Ona je lažna Ana - rekla je Vanja.

- Napravio je reakciju da sve njegove bivše pokazuju ljubomoru na neku nebitnu - rekao je Dačo.

- Ja ne bih mogla da se grlim i ljubim sa nekim prema kome nemam emocije. Samtram da su se emocije stvorile ili da će se stvoriti. U početku je obostrani interes bio, ali ako se ovako nastavi Janjuš će se zaljubiti. Kačavenda je iskrenija, ona je zaljubljena u Janjuša - rekla je Aneli.

