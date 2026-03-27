Vi ste jedno drugom TREĆA OPCIJA - DAJ ŠTA DAŠ! Teodora najstrašnije ponizila NEVIĐENU LJUBAV Anite i Luke, Stanojlovićeva se PUŠI! (VIDEO)

Britka na jeziku.

Sledeća na redu za nominaciju je bila Teodora Delić, a tokom njenog izlaganja došlo je do žestoke svađe između nje i Anite Stanojlović.

- Maja je napravila bezveze haos i ljubomorisala Asminu na mene. Onda on je rekao da više neće da razgovara sa mnom zbog nje. Neću nominovati Maju, nominovaću Luku, on je meni sve i svašta radio prošle sezone, pričao je sve i svašta, juče kao da je likovao da će neko nekog udariti. Lažov je, folirant, ponaša se kao da je on trudan. Anita ti si se hranila i bez njega, ne vidim problem šta je jedan dan od 24 sata, imaš prijatelje koji bi ti spremili da jedeš. Luki je Anita treća opcija - rekla je Teodora.

- Ako si ti bila Filipu ne znam koja opcija ne znači da je to tako i sa Lukom - rekla je Anita.

- Svi znaju da to nije tako. Ali ni on tebi nije bio prva opcija, prva ti opcija bio Anđelo, pa onda Filip, a kad si videla da od toga nema ništa onda si prešla na Luku. Plakala si za Anđelom, a uočila sam i neverbalnu komunikaciju. Ti si njemu treća opcija, a i on je tebi treća opcija i vaš odnos je daj šta daš - rekla je Teodora.

- Tebi je Luka bio crni luk šifra u osmici - rekla je Anita.

- Ne smem jer si trudnica. On je šapnuo Mići da mu se sviđam, ali mi je bio korpa, sprdali smo se sa tom širfom. Ti si ušla ovde da se pomiriš sa Anđelom, onda ti je Filip najveći kompleks jer te nije priznao za devojku, a sad pravite ti i Luka žrtve od sebe, izlaziš iz emisije. Meni su gledaoci su govorili da se čerečim na televiziji, ja sam trpela i sedela, odgovarala - navela je Teodora.

- Tebi je bitniji k*rac nego mama i tata - rekla je Anita.

- Ja se ne j*bem, ne radim to, vodim ljubav, radim to isključivo iz strasti - istakla je Teodora.

- Onda si se sa Filipom samo j*bala - rekla je Anita.

Anita je potom promenila taktiku i nominovala Kačavendu umesto Uroša.

Nakon ovoga Mina je nominovala Dušicu.

Autor: R.L.