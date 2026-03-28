Asminov otac Mustafa promenio ploču! Cela porodica se ogradila od njegovih postupaka, a sada mu poručuju: Ti FENIKS, nisi poražen, SAMO RANJEN!

Porodica učesnika "Elite" Asmina Durdžića juče se oglasila otvorenim pismom kojim su se ogradili od njegovih postupaka u rijalitiju, te istakli da isti nisu ogledalo njihovog porodičnog vaspitanja i vrednosti koje zagovaraju, a sada je njegov otac Mustafa novim statusom na Fejsbuku iznenadio sve.

Naime, Mustafa je ipak poželeo da svom sinu pruži podršku i ohrabri ga za dalje bitke u rijalitiju.

- Sine moj, znam da te pregazilo. Znam da te "Elita" stisla, da su te emocije izdale, da si ostao sam u trenutku kad si mislio da si najjači. Ali slušaj me dobro. Ti nisi poražen. Ti si samo ranjen. A ranjeni lavovi se vraćaju najžešći - poručio je Mustafa svom sinu Asminu i dodao:

- Ti si moj Feniks. Iz svakog pepela si se dizao. Iz svakog mraka si pravio svetlo. Iz svakog pada si pravio novi početak. I ovaj put neće biti drugačije. Glavu gore, sine. Ne zbog drugih nego zbog sebe. Ne zato što moraš nego zato što možeš. Ne zato što je lako nego zato što si ti od onih koji se ne predaju. Hajmo, Fenikse moj. Vreme je da se opet digneš.

