'PRVI U SVETU SMO NAPRAVILI DRON KOJI LANSIRA TRI RAKETE S5' Željko Mitrović objavio MOĆAN SNIMAK i pohvalio neverovatan USPEH kompanije PR-DC (VIDEO)

Vizionar, inovator i jedan od najprepoznatljivijih medijskih lidera regiona, Željko Mitrović, još jednom je pokazao da granice postoje samo da bi bile pomerene.

Kao direktor i vlasnik Pink Media Group, ali i suvlasnik visokotehnološke kompanije PR-DC, Željko Mitrović stoji iza još jednog revolucionarnog dostignuća.

Naime, tim stručnjaka okupljen oko PR-DC-a uspeo je da razvije prvi dron na svetu sposoban da lansira čak tri rakete S5 - tehnološki iskorak koji mnogi već smatraju prekretnicom u razvoju savremenih borbenih sistema.

Mitrović nije krio zadovoljstvo zbog ovog uspeha, pa se neverovatnim snimkom pohvalio svojim Instragam pratiocima.

- Veoma sam ponosan, jer smo prvi u svetu napravili dron koji lansira iz vaduha 3 rakete S5! Veliko BRAVO za PRDC - napisao je Željko na svom Instagram nalogu.

Ovaj pionirski poduhvat dolazi kao rezultat višegodišnjeg ulaganja u znanje, inovacije i domaću pamet. PR-DC je već ranije skrenuo pažnju na sebe razvojem borbenih dronova poput IKA sistema, koji su pokazali izuzetnu preciznost na testiranjima i čak pogodili sve zadate ciljeve u vojnim vežbama. Uvođenje ovih sistema u upotrebu dodatno je učvrstilo reputaciju kompanije kao ozbiljnog igrača u globalnoj industriji.

Međutim, novi dron sa mogućnošću lansiranja tri rakete predstavlja iskorak koji prevazilazi dosadašnje standarde.

U vremenu kada globalna trka u naoružanju dostiže vrhunac, činjenica da jedna domaća kompanija postavlja standarde na svetskom nivou govori o ogromnom potencijalu srpske pameti i industrije.

Upravo zbog toga, uspeh PR-DC-a i njegovog suvlasnika Mitrovića ne predstavlja samo poslovni trijumf, već i snažnu poruku - da Srbija ima kapacitet da bude lider u najnaprednijim tehnološkim sektorima.

Autor: Iva Besarabić