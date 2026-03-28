Gazi preko mrtvih da se dočepa novca: Palčica u svom stilu žestoko isprozivala Sofiju Janićijević, naoštrila se kao nikad do sada! (VIDEO)

Rešeta!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditeljka Maša Mihailović i voditelj Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu učesnicu rijalitija ''Zadruga'', Anastasiju Stanojević poznatiju kao Palčicu koja je komentarisala aktuelna dešavanja u Beloj kući.

- Ko te najviše izluđuje od glavnih aktera u Eliti? - upitala je Maša.

- Aneli mi je dosta kontradiktorna, Maja se izgubila, Luke mi je preko glave i svi ostali su mi manje više okej. Sofiju i Terzu ne mogu očima da gledam kao i Bebicu i Teodoru - rekla je Palčica.

- Šta misliš o Sofiji i Danetu? - upitala je Maša.

- Sofija mnogo laže, ali nije ni problem što slaže nego što neće da prizna. Ona mnogo laže i sve više tone, izgubila je kompas. Ona je tip devojke koja se uvaljuje negde, mislim da nije sposobna da zaradi za sebe i da nešto napravi od svog imena. Ona ne bira sredstvo da dođe do cilja, odlično je iskoristila priliku da bude sa Terzom koji čeka dete - rekla je Palčica.

- Dane i još jedan dečak su saznali jedan za drugog, a njoj je paravan bila baba - dodala je Maša.

- Njen život je očigledno španska serija. Ima jedna serija u kojoj devojka gazi preko svega da dođe do cilja, a cilj je novac. Sofija se odlično snašla u toj ulozi, a Terza je kao baštovan iz serije - rekla je Palčica.

- Je l' misliš da Terza ima neku taktiku? - upitao je Panda.

- Moram da kažem da je Milica jako lepa devojka prirodno za razliku od Sofije koja je izoperisana i bolja riba od Milice. Terzi imponuje da ima neku dobru ribu, a bolju od ove neće imati u životu. Ona vrti Terzu oko malog prsta, ona ga manipuliše kako god stigne, a sigurna sam da se oni napolju neće ni videti - rekla je Palčica.

Autor: N.Panić