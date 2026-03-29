DAO JOJ SAVET ZLATA VREDAN! Filip očitao Boginji lekciju, ona promenila sve boje, pa joj Maja sasula istinu u lice: SUJETNA SI I PRELJUBOMORNA (VIDEO)

Ne štede!

U toku je emisija "Nominacije", večeras takmičari biraju između Boginje i Sandre Todić, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Filipu Đukiću:

- Počeću od Boginje, iznervirala si me danas na radiju, ali nisam se ni pomerio. Mene je jako iznerviralo to što si rekla da kada se ja napijem, da može svaka da me ima, zamisli da ja kaže da sam ja mogao da budem sa tobom, da je Luka mogao da bude sa tobom, da je bilo ko mogao da bude sa tobom. Drugo kažeš da si zaljubljena u mene u utorak, a onda uveče si prisna sa Anđelom, pa komentarišete mene i Sandru, ti i Anastasija, a ona ni ne treba da bude u izolaciji. Da ti nisi radila ono sa Anđelom, ja ne bih spavao u izolaciji, na stranu sve to, gotivim te, draga si mi na neki način, ne znam na koji, ali nije emotivno. verujem da ti mnogo toga smeta, ali moraš da se navikneš, takođe ne treba ti Anastasija, ni ti njoj, loše utičete jedna na drugu. Ovo ti govorim najiskrenije. Moram da kažem meni treba žena koja će da mi donosi mir, a ne neka koja će da mi popuje - rekao je Filip.

- Ja moram da kažem šta imam, i neću nikome da ćutim - dodala je Boginja.

- To je moje mišljenje, ti se spuštaš, ponižavaš sebe. - rekao je Filip pa se osvrnuo na Sandru:

- Todara je moj brat, ona ne priča da je ponižavam, ona radi kako želi i boli je kurac, meni je ona super. Naš odnos je zanimljiv, konzumiramo se utorkom, a odnos nam se nije promenio nakon toga, ona mene ne smara, ne osećam tenziju, ona je meni kul ortak. Ostavljam Todićku, šaljem Boginju. - rekao je Filip.

- Ja sam to znala, on je ostavio nju koja je nasilnica, - dodala je Boginja.

Usledila je nominacija Maje Marinković:

- Ja Todićku gotivim, ona je riba brat, gotivim njenu energiju, u svom je fazonu, i gura to. Ona i ja se zezamo, i top si mi. Ne ćutiš nikome, a mnogo te cenimn zbog kodeksa, ti i ja smo se srele u jednom klubu a ti to nikada nisi rekla - rekla je Maja pa se osvrnula na Boginju:

- Boginja je odvratna, puna zlobe, ne volim je uopšte. Ona je najkvarniji rijaliti učesnik, uvek provocira, prva započne svađu a govori kako je svi napadaju. Ona nije sazrela, ima 30 godina, a ponaša se kao da ima 16. Ona napada sve devojke koje imaju sa Filipom odnose, a postoje ljudi koji su ti rekli ovde katastrofalne stvari, nije iskrena, mi ne komuniciramo, nisi dobar čovek, preljubomorna si i presujetna. Šaljem Boginju - rekla je Maja.

