NOMINACIJE POMUTILE ODNOSE U ELITI: Boginja naišla na osudu takmičara, promenila sve boje zbog Filipa, a evo ko će se boriti za opstanak u Eliti

Prethodne večeri, voditeljka Ivana Šopić je ušla u Elitu zbog emisije "Nominacije", a takmičari su birali između Sandre Todić i Tanje Stijelje Boginje.

Prvi koji je nominovao bio je Filip Đukić koji je stao uz Sandru Todić za koju je rekao da mu je najnormalnija osoba u kući, te joj se zahvalio što im je odnos isti i posle odnosa koje imaju utorkom, a onda je očitao Boginji lekciju:

- Počeću od Boginje, iznervirala si me danas na radiju, ali nisam se ni pomerio. Mene je jako iznerviralo to što si rekla da kada se ja napijem, da može svaka da me ima, zamisli da ja kaže da sam ja mogao da budem sa tobom, da je Luka mogao da bude sa tobom, da je bilo ko mogao da bude sa tobom. Drugo kažeš da si zaljubljena u mene u utorak, a onda uveče si prisna sa Anđelom, pa komentarišete mene i Sandru, ti i Anastasija, a ona ni ne treba da bude u izolaciji. Da ti nisi radila ono sa Anđelom, ja ne bih spavao u izolaciji, na stranu sve to, gotivim te, draga si mi na neki način, ne znam na koji, ali nije emotivno. verujem da ti mnogo toga smeta, ali moraš da se navikneš, takođe ne treba ti Anastasija, ni ti njoj, loše utičete jedna na drugu. Ovo ti govorim najiskrenije. Moram da kažem meni treba žena koja će da mi donosi mir, a ne neka koja će da mi popuje - rekao je Filip, pa se Maja nadovezala na njega i opela po Boginji:

- Boginja je odvratna, puna zlobe, ne volim je uopšte. Ona je najkvarniji rijaliti učesnik, uvek provocira, prva započne svađu a govori kako je svi napadaju. Ona nije sazrela, ima 30 godina, a ponaša se kao da ima 16. Ona napada sve devojke koje imaju sa Filipom odnose, a postoje ljudi koji su ti rekli ovde katastrofalne stvari, nije iskrena, mi ne komuniciramo, nisi dobar čovek, preljubomorna si i presujetna. Šaljem Boginju - rekla je Maja.

Nakon toga reč je dobio Anđelo Ranković koji je priznao da mu je Sandra Todić sjajna, i da imaju divnu komunijaciju, pa je Boginji zamerio što se meša u odnos Anastasije Brčić i Bore Santane, ali ju je ipak sačuvao zbog poljupaca koji su imali u utorak.

Usledila je Asminova nominacija, koji je nasmejao sve jer je Sandri rekao da neće više smeti da priča sa njom, te je rekao Boginji da je sramota što je više zanimaju Filipove devojke od mrtvih roditelja, a onda je Luka očitao lekciju Bogiji, nazvavši je osobom koja komentariše samo Filipa.

- Boginja ne sviđa mi se tvoje učešće, ti si dobila šansu ovde, ali si prokockala sve. Niko ne zna ko si i šta si ovde. Ti pričaš samo o Filipu, a mi smo ti bili inat za njega, i ja i Anđelo, kao nemoć jer Filip provodi vreme sa drugim učesnicama. Ti devojko provociraš, mešaš se u odnos Anastasije i Bore. Ti si osoba koja je pokazala da nema mišljenje na temu ni za koga, osim da su devojke koje su utorkom sa Filipom ku*ve, a moliš Boga da budeš sa Filipom - rekao je Luka.

Anita Stanojlović je podržala nominaciju Maje Marinković i otkrila šta najviše zamera Boginji:

- Iskreno mi se najviše svidela nominacija Maje Marinković, sve je direktno rekla. Mislim da je Sandra drug i ortak. Ja je gotivim. Ima možda pre dve tri nedelje kad mi je Luka rekao da mu je rekla da se loži na njega. Tad sam mu ja zabranila da joj daje pivo. Što se tiče Boginje mislim da sve radi na silu. Napadala me je za s*ks mašinu, pa za Anđela, Luki i Filipa. Loš je prijatelj, pokazala je to sa Ivanom. Jako sujetna i ljubomorna osoba. Ljubomorna si na mene. Ostavljam Sandru, šaljem Boginju - ispričala je Anita, a na nju se nadovezao Ivan Marinković.

- Tri stvari koje karakterišu Boginju gde je zakucana kod mene da neću progovoriti sa njom više ni reč. Doživo sam od nje da mi kaže p*ši kurac. Ta devojka je meni treći dan gurala štap u d*pe. Shvatio sam nju kao finu, mladu devojku koja voli da se šali. Nakon ovog čuvenog utorka, obratila se i rekla 'boli Anđelo'. Mene ponajmanje boli Anđelo. Posle njene prve izgovorene reči večeras, ona unapred zamera ljudima ko će da je ostavi, a ko ne. Saglasan sam sa ovim što je Luka rekao. Slab si komentator. Rijaliti t se promenion od kad si ušla u sukob sa Majom. ja sam se skoro setio, Boginja je dugo to krila, sećam se prvog sukoba Boginje i Dušice, niko tada nije znao za njen hendikep. Družiš se sa ljudima koji su te najviše izvređali u odabranim. Ništa bolja nisi od nekih k*rvetina koje smo tako nazivali ovde kao Sara. Sa svakim si bila u nekoj priči, Zameram ti ovo što čujem, a čujem od pojedinih, da si me strašno izvređala za polljubac koji se ne sećam ni kako je izgledao - nastavio je Ivan.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nisu podržali Boginjino ponašanje, te ju je Bebica nazvao hodajućim zlom.

- Meni dva nejnebitnija lika. Upoznao sam Sandru napolju, pokazala je ovde bol u k*rcu, ima tu izraženu agresiju. Što se tiče Boginje ona je hofdajuće zlo, odvratna mi je ne mogu da je gledam, folirant je. Poslaću nju u izolaciju - kratko je rekao Bebica.

Marko Janjušević Janjuš je stavio do znanja Boginji da mora da promeni nešto sa ponašanjem u Eliti, te je otkrio da ona pati za Đukićem:

- Odlične ste ove sezone. Odlično se Todićka ponašaš, obe vas gotivim, drage ste mi obe, ni jednu mi ružnu reč niste rekle. Žao mi je što ste vas dve u lošem odnosu, a to je zbog Filipa. Boginja pati za Filipom za kog kaže da j*be sredom ujutru. Boginja ne zna da igra rijaliti, ne mogu da se ne oslonim na njeno odrastanje bez roditelja. Slab sam na nju zbog toga. Što se Todićke tiče, mislimda je tvojim roditeljima drago što si ovde jer znaju gde si. Mogu da zamislkim kako ga ti lomiš napolju. Ostavljam Boginju - rekao je Janjuš.

Milena KAčvenda je otkrila od kada ima sukob sa Sandrom, te je priznala da joj je Boginja postala draga:

- Očima nisam mogla da ih gledam. Sa Sandrom imam sukob od lekarskog. Obe vas gotoivim na neki način. Poremetilo je Boginju emotivno stanje. Pocrvenela si na Filipovo izlaganje. Zahvaljujući njegovim zamerkama ti si se popravila. Obe ste to što jeste. Emotivac si, posebna si i svoja si. Imam osećaj da ovi ljudi hoće da te ugase. boli te k*rac komentariši ih, bori se. Sviđa m,i se što uvažavaš kritike ali samo od ljudi koje ti uvažavaš. Koliko ste mi bile odvratne sada ste mi obe simpatične. Tebe se mnoge žene plaše jer si u stanju da izlomiš krevete. Ti si bez ikakve foliraže. Ništa vam ne zameram, mlade ste. Žao mi je što ste došle u ovakvu situaciju. Dajem podršku Boginji i ne daj da te ovi smečari ugase - iznela je Kačavenda.

Jovana Tomić Matora je komentarisala to što takmičari hvale Sandru Todić, te je preko nje pokušala da se obračuna sa svojim neprijateljima.

- Todićka, svi te hvale pa ću i ja. Rekla si da si lojalan drug, a moram da kažem šta si vređala Boru i rekla svima nešto o njemu, pored toga, moram da kažem da mi se sviđa kada popiješ, pa psuješ sve ovde svima. Smatram da si dežurna, a da nema tebe Filip bi izrokao i mene. Svi govore da je Sandra brat, ali me zanima da li bi ti ljudi voleli da izađu sa Sandrom Todić napolju, a ona je psovala Saru kada se ljubila sa Asminom. - rekla je Matora.

Nerio i Hana su otkrili da im smeta Sandra jer je jednom prilikom rekla da bu billa sa Neriom tačnije da je on lep, te su je zbog toga nominovali.m

Jovana Pevačica komentarisala je svoj odnos sa Boginjom, te je otkrila da su prijateljice, a zaboravila je da je ona prva spavala sa Filipom od svih Boginjinih drugarica.

Usledila je nominacija Bore Santane, koji je otkrio da se sa Boginjom čuo van Elite.

- Namerno sam poslao Boginju u izolaciju jer sam sa njom imao najviše konflikta. Ovo se ovako potrerbilo dve dobre drugarice i namestilo se da je Filip završio sa Todićkom. Boginja i ja smo bili zajedno napolju na video pozivu. Sujetna je i najveći razlog je Filip jer sam ja stao uz Filipa sa kojom god da je bio. Stalno me provocira, da sam klempav, da sam psihopata. Mislim da je loš čovek. Ne zna da komentariše. Voli druge da podbada. Sandra je devojka koju gotivim od početka. Jako je lepa devojka i inteligentna. Šaljem Boginju - zaključio je Bora.

Voditeljka Ivana Šopić, potom saopštila je takmičarima Elite da je od strane njih nominovana Sandra Todić, a od strane odabranih odabrani su Milena Kačavenda i Luka Vujović, a da je od strane publike nominovana Dušica Gruijić.

Autor: N.B.