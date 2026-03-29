Aneli je ušla da ga zgazi, pa čekaj, šta si radila tri godine?! Stanija otkrila kako teku poslednje pripreme pred ulazak, pa oplela po Asminu: Da je bilo idealno, nije!

Sutra, od 23 časa, uživo na Pink televiziji dogodiće se nešto što milioni gledalaca iščekuju već nekoliko meseci unazad - u Belu kuću useliće se Stanija Dobrojević, koja je ovom prilikom, pred objektivom ružičaste televizije obavila poslednje pripreme za ulazak!

Rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević je, naime, u emisiji "Premijera" otkrila kako teku poslednje pripreme za ulazak u najgledaniji rijaliti šou program na ovim prostorima, ali i šire, "Elitu 9".

- Uhvatili ste me, bukvalno privodim kraju oko posla, brenda, fabrika, da platim sve na vreme, da ne čekam i da ne budu neke stvari gotove dok sam u Eliti, jer dok se ne plati sve, neće da šalju...Mnogo posla imam, a tek da ne govorim oko priprema ulaska, prali smo šest mašina, peglali smo - rekla je Stanija, te je otkrila da će joj najteže biti da se prilagodi uslovima za život u Eliti:

To je preteško jer idem u uslove gde 50 ljudi ide u toalet, vidim da ne vode računa o higijeni, a ja sam bolesno pedantna osoba. Ja sam sebe toliko puta stavljala pred izazove, bila sam na Farmi gde smo živeli u uslovima iz prošlog veka, tako da, u odnosu na to, ovo je ništa.

Stanija je, potom, podsetila gledaoce da ona više nije klinka, te i da u rijaliti formatima nije bila takmičar punih osam godina.

- Mene ljudi gledaju kao onu klinku od 20 i nešto godina, da ih podsetim da osam godina nisam bila učesnik istog. To je bila sezona kada je Maja Marinković prvi put ušla, kada nije još radila estetske operacije, a završila sam u ljubavi sa Markom Markovićem - rekla je ona, osvrnuvši se na očekivanja:

Ne znam šta od mene očekuju, osećam veliku odgovornost, zato što vidim kolika je pompa i gledanost i koliko ljudi iščekuju moj ulazak. Svi sada kažu: "gledaćemo jer ti ulaziš", imam pritisak, svesna sam kolika će biti gledanost. Ovo je moja životna priča, emotivna, koja je nastala u spoljnom svetu, a završila je nekako u rijalitiju. Nakon tri godine, idem da stavim nekako tačku i da završim tu priču.

Ona se, naime, u razgovoru sa reporterkom emisije "Premijera", Miom Milić, osvrnula i na početke ljubavi sa Asminom Durdžićem, ističući da je nasela na njegove bajke.

- Jedno je upoznati tog istog lika koga sad gledaju i ne mogu da ga povežu kako je došao do mene...Došao je u Majami, kao slobodan se predstavio, bio je predivan prema meni, jako lepe priče pričao i naravno da sam pala na to, jer sam imala muškarca koji me je tretirao kao princezu. Ja sam devojka kojoj finansijski ništa ne treba, ali ta pažnja, pa taj zaštitnički stav, nasela sam na priču kao niko...Da je bilo idealno, nije, jer je on stalno pratio šta njegova bivša radi, naravno da mi je to smetalo. Govorio mi je da to radi jer ga ona napada, a da on mora da se brani. Kada sam ga pitala: "Imaš li neku emociju, nešto da bi se vratio", on je govorio: "ne, ne, ne", samo da on istera kako oni njega, jelte, diraju - ispričala je Stanija, te je otkrila kako je reagovala na poljubac Aneli i Asmina na žurki:

Samo sam gledala. Gledali su mene moji ljudi okolo, ali nisam imala reakciju. Uopšte nisu izazvali nešto velike reakcije, više je bilo razočarenje da je ona prodala porodicu koja se toliko bori za nju, koji su se godinama borili protiv Asmina i onda ona na kraju, ušla je da zgazi tog čoveka i na kraju završi sa njim, pa čekaj, šta si radile ove dve ili tri godine?! Njega sam onako gledala, ne znam, kao da ga više ne poznajem...

Kada je reč o Maji Marinković, Stanija joj predviđa pobedu samo pod jednim uslovom.

- Menjala sam mišljenja i stavove kako gledam, jer me zbuni, ali ja vidim sve kroz to što oni govore. U životu se gledaju dela! Meni podrška mnogo piše, meni pišu: "Uđi, zgazi Maju", onda ima ovih: "Uđi zgazi Aneli", pa ima ovih trećih: "Spasi našeg Akija od ove dve karakondžule". Ulazim za sebe i da završim te neke stvari i to je to. Ako me pitaš sa aspekta rijaliti igrača, nosim epitet najjačeg rijaliti igrača na našim prostorima ikada. Imaju dva obrta, u finalu vidim Maju i Aneli, ako uđem i Maja skonta sve, može da obrne igricu i da pobedi, jer tada Asmin nema gde nego da se vrati Aneli, a njoj sve pada u vodu ovo što je gradila tri godine ili je Maji ova loša okolnost što ja ulazim, oni ulaze u vezu i Aneli pobeđuje - istakla je ona u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

Autor: Nikola Žugić