Ne želi da čuje za njenu trudnoću! Bajo kao nikad opleo po Luki i Aniti zbog ponašanja, pa doživeo pomračenje i pomenuo bivšu snajku Ninu: Lično ću im doći na kapiju.... (VIDEO)

U emisiji ''Rijaliti rešetanje sa Jocom'' ove nedelje putem audio-poziva uključio se otac Luke Vujovića, Bajo, koji je progovorio o trudnoći Anite Stanojlović.

- Bajo, čestitam na trudnoći - rekao je Joca.

- Čestitke primam kad se tek proveri i bude sigurno dokazano, a za sad mislim da igraju rijaliti. Ne osećam da je trudna, osećaj mi je da će nalaz krvi biti negativan - rekao je Bajo.

- Šta kažeš na to što sada fanovi komentarišu da je dete možda Filipovo? - upitao je Joca.

- Ne znam, baš slabo pratim. Oni znaju čije je dete, ali moram da vam kažem da su mi uvukli snajku Ninu i Nou u priču. Nina me zvala sinoć, besna je kao ris. Ne znam kako onu (Aneli) nije sramota da uzima Ninu u usta, nemoj ja da otvorim usta i pričam ko je ona. Samo još jednom li mi snajku spomene, zapamtiće me to moraju da znaju - rekao je Bajo.

- Šta kaže Lukina bivša? - upitao je Joca.

- Žena ne može da veruje otkud ona u priči, nikada se nije oglašavala. Nek Luka i Aneli iznose prljav veš, ali neka puste porodice na miru - rekao je Bajo.

- Ukoliko se ispostavi da je Anita sto posto trudna kao što kaže test, šta ćete raditi? - upitao je Joca.

- Nikog ne prihvatam sem samog Luku. Nije u redu to što moje dete radi tamo, evo šta je sad doživeo tamo. Ne daj Bože da mi čačkaju više snajku i unuka jer ću ih sve čekati na kapiji. Što se tiče odnosa Luke i Anite, to niko normalan ne može da podrži. To što oni rade, to nije normalno - rekao je Bajo.

Autor: N.Panić