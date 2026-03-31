KAO DA SAM JA NEKOME UZELA DEČKA: Tina Amore se pojavila sa Gastozom posle raskida sa Anđelom i zasenila sve, a sad otkrila detalje njihovog odnosa

Pevačica Tina Amore privukla je veliku pažnju javnosti kada se na promociji pevačice Nadice Ademov pojavila u društvu Nenada Marinkovića Gastoza, a tada su već postojale spekulacije da je on našao dobru zamenu Anđeli Đuričić, budući da su nedavno raskinuli.

Kako se Tina Amore pojavila na slavlju kod koleginice sama, pitali smo je gde je njena jača polovina.

- Nemam moju jaču polovinu, kao što vidite sama sam - rekla je ona, objašnjavajući u kakvoj je relaciji sa Gastozom:

- Ja sam izjavila da smo mi drugari, pre svega koji se poznaju 10 godina. Kad se sretnemo na nekim događajima, mi se podružimo, to su neki ljudi protumačili u drugačijem kontekstu kao “prijatelji sa benefitima”. Gastoza volim i poštujem kao osobu, kvalitetan je dečko, ako nešto bude bilo, ja ću vam reći. Bolje rečeno, on će vam reći, jer ja neću više davati izjave. Nova sam u ovome, ne znam šta da pričam.

Prvi susret sa medijima je bio zapravo taj na promociji Nadice Ademov, kada se pojavila u crvenom kombinezonu u Gastozovom društvu i kako kaže, nije joj baš bilo prijatno.

- Bio je udar u glavu, nisam znala da kada čovek dođe negde sa nekim da je to odmah dečko. To može biti kolega, bilo ko. Porodica zna da smo ušli zajedno Gastoz i ja, nije tu ništa vau - rekla je ona, ističući da će priznati javno kada bude bila u vezi sa Gastozom, a sada su drugari:

- Mene ne interesuje šta će ko da misli, ljudi koji me znaju, znaju me dobro, bavim se pevanjem i mene te rijaliti priče ne zanimaju. Živim svoj život ne krijem se ni od koga i sutra da budem sa njim, ja ću to da kažem. Znate šta meni nije jasno, kada dečko raskine sa devojkom i prođe dva meseca, da li on ima pravo da nađe novu devojku, da ili ne. Pokrenula se lavina kao da sam ja nekome uzela dečka, a niko me nije video da sam se ja poljubila sa tim dečkom. Nebuloze.

Tina Amore nam je otkrila i šta je privlači kod muškaraca.

- I ja se pitam šta je zajedničko svim mojim bivšim momcima. Privlači me prirodnost, običan život, obične stvari. Mi privlačimo budale uvek, od sad u biblioteku, pa traži dečka - rekla je ona, a na pitanje šta je najluđe što je uradila zbog dečka kaže:

- Ja sam bacala momku stvari, novac kroz prozor, sve živo što je postojalo u stanu.

Autor: Pink.rs