Nova Sofijina laž! Tvrdi da je Daneta (67) jednom videla ispred zgrade, a ovako uživa sa njim u prisustvu MAJKE BRANKICE: Deluješ sretno sa ćerkom i zetom... (FOTO)

Sofija Janićijević našla se u nebranom grožđu kada su u "Elitu" počela da joj stižu pitanja o odnosu sa izvesnim šezdesetsedmogodišnjim Danetom iz Makedonije, kojeg ona predstavlja fanom kog je videla samo jednom u životu, dok administratorka jedne stranice na Instagramu Nena Opozicija uporno iznosi dokaze o tome da joj je on bio verenik.

Društvenim mrežama uveliko kruže njihovi zajednički selfiji, prepiske u kojima mu referiše šta je sve od njegovih para kupila, ali i računi, Western Union uplatnice i slično. S druge strane, njena majka, očekivano, govori da su sve ovo laži, te da nakit koji Sofija nosi u "Eliti" nije kupio Dane, već one same.

Brankica Janićijević mislila je da će dokazati da su lično, od sopstvenog novca, 26. avgusta kupile lančić u zlatari, međutim odmah je usledio Nenin odgovor.

Naime, Brankica je objavila sertifikat iz zlatare i napisala:

- Što se tiče famozne ogrlice, izvolite slika i prilika! Imate datum i u kojoj zlatari je kupljeno. Sofija i njena mama su lično išle u Staru Pazovu, tj. u zlataru, lično su same uzele, nikakav Dane i ništa slično. Tako da, ne prolazi vam ova priča - napisala je Sofijina majka, koju je Nena "samo čekala".

Nena je, s druge strane, objavila zajednički selfi Daneta, Sofije i Brankice.

- Pa, gde si Brankice, srce moje? Sa mnom si našla da se zezaš, je l? Čekala sam prvi tvoj loš pokušaj da nešto "demantuješ", pa da te pred čitavim svetom vratim u mišju rupu... Deluješ jako sretno sa zetom i ćerkom u Nišu, kada ste bili u porodičnoj poseti tvojima - napisala je Nena i dodala datum nastanka fotografije, 25. septembar 2025. godine.

Podsetimo, Sofija je u "Eliti" rekla da je Daneta videla samo jednom u životu, u očevom prisustvu, kada je Dane ispred njene zgrade dovezao stvari koje joj je kupio na poklon, a sada je objavljena njena i majčina fotografija sa Danetom.

Autor: D. T.