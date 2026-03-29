Da li se plašite Boga?! Tamara Radoman besna kao ris zbog spekulacija da je beba koju Anita nosi Đukićeva ili Reljina: Stižu tužbe!

Tamara Radoman, prijateljica i PR menadžerka učesnice "Elite" Anite Stanojlović, vratila se iz Beča u Srbiju, te s novinarima na aerodromu "Nikola Tesla" prokomentarisala aktuelne teme.

Anita je, kao što je poznato, u blagoslovenom stanju, a ovih dana ludi zbog pretpostavki ukućana da beba koju nosi možda nije od Luke Vujovića, sa kojim je u vezi. Naime, pojedini ukućani ostavljaju mogućnost da je dete možda napravio Filip Đukić, koji je pre nekoliko meseci opštio sa Anitom samo sedam dana pre Luke, a neki idu toliko daleko da misle da je dete napravio Relja Popović, za kog se Anita poveravala Dači i Mini, prema njihovim tvrdnjama, da se s njim letos viđala.

Tamara oštro demantuje ovakve stvari.

- Odmah ću da demantujem. Znači, Reljino, mislim to je strašno, svako ko to bude spomenuo ja ću podneti tužbu napolju, verujem da će i druga strana. Ona Relju ne poznaje, nikada ga nije upoznala niti pružila mu ruku. Tako da su to strašne, odvratne optužbe, i mnogi ljudi su već tuženi koji su tu priču pokrenuli. Takođe, što se tiče Filipa, pa o čemu pričamo? Ona bi onda trebala do sad već da ima stomak do zuba. Mislim, tako da ono, van pameti, totalno, jako zlo, podlo, svako ko se time bavi, svako ko ima takve doskočice, treba da ga bude ozbiljna sramota i baš sam pre neko veče stavila stori na njenom Instagramu, da li se svi ti ljudi plaše Boga i ono, kako ih nije sramota- besna je Tamra.

Na pitanje da li će morati možda da radi DNK test da bi se nekome dokazalo nešto, Tama kaže:

- U krajnjem slučaju što se mene tiče ona ne treba uopšte da se nervira. Kome se ona tačno dokazuje? Mislim ljudima s kojima neće živeti, koji joj neće plaćati račune, koji su joj niko i ništa. Izlazi u svoj lepi život napolju, ušla je mnogo srećna i raspoložena. Sad ima takođe mnogo razloga za sreću, sve će se rešiti, nema potrebe nikome da se pravda - kaže Tamara i naglašava:

- Niko od porodice, prijatelja nije za to da prekine trudnoću. To se ne dovodi u pitanje. Ona to želi, oni su želeli to oboje, radili su na tome i ja im želim apsolutno svu sreću ovog sveta.

Autor: D. T.