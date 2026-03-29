'REZULTAT IZBORA 10:0' Željko Mitrović proslavio UBEDLJIVU pobedu Srpske napredne stranke, pa se OVOM pesmom obratio blokaderima (VIDEO)

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group, na sebi svojstven način proslavio je pobedu Srpske napredne stranke na lokalnim izborima.

Srbija je danas bila u znaku lokalnih izbora.

Željko Mitrović je u svom prepoznatljivom stilu čestitao pobedu Srpskoj naprednoj stranci, a za poražene je imao i posebnu poruku.

Naime, Mitrović im je posvetio pesmu, koju je kako kaže već svirao polovinom aprila, istim onima koji su danas poraženi 'do kolena'.

Rezultat izbora 10 : 0. Ovako ubedljivu pobedu smo svi i očekivali! Za sve one koji su poraženi do kolena, imam jednu staru dobru pesmu, mada im je DJ ŻEX tu pesmu već svirao polovinom aprila prošle godine! No bad feeling, this is just rock and roll!!!- napisao je Željko Mitrović u objavi na instagramu.

Autor: Jovana Nerić