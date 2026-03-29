Glumi žrtvu jer je trudna: Aneli bez dlake na jeziku unakazila Anitu i Luku, pa posprdala Alibabu zbog transformacije! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić ugostila je u ''Šiša Baru'' takmičarku Aneli Ahmić koja je ove noći govorila o trudnoći Anite Stanojlović, a potom se osvrnula i na sukob s Lukom Vujovićem.

- Aneli, kako se sada osećaš kada si sabrala svoje misli nakon saznanja da je Anita trudna? - upitala je Ivana.

- Niko nije rekao da ja nisam htela dete sa Lukom, ali u nekim momentima je za mene bilo prerano da pravimo dete. Imali smo obaveza mnogo nakon rijalitija, posle mesec dana on je potpisao novi ugovor i nismo se bazirali na to. Za mene jeste prerano da s nekim praviš decu nakon nekoliko meseci, a ako sam ja pogrešila prvi put u izboru čoveka onda nisam želela i drugi put. Sva sreća što nisam ostala trudna kada je on ovde ušao. Što se Luke i Anite tiče, trebali su se upoznati pre nego što je ona ostala u drugom stanju. Ja jesam aplaudirala i sve, ali meni je bila knedla u grlu jer mi se glas promenio i izbegavala sam da odgovaram na Milanova pitanja. Nisam osetila ljubomoru niti imam ljubav prema njemu, ali smo pre tri meseca pričali o tome - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što su oni skroz odstranili činjenicu da su njih dvoje flertovali dok ste vi bili zajedno? - upitala je Ivana.

- Ona je znala kako je meni bilo u tim momentima kada smo se Luka i ja svađali, a ona i Mina su stajale na vratima Bele kuće i cerekale se dok nas gledaju. Oni se plaše da li ću ja biti žrtva, to je njima najveći problem. Njoj sad sve treba da se dopušta jer je trudna, a ovamo gura mene, udara nas i baca sve po stolu. Ja sam isto bila trudna ovde, pa nisam tražila da mi se nešto donosi i nisam iskorišćavala to što sam trudna - rekla je Aneli.

- Da li ona koristi tu trudnoću kao argument za sve? - upitala je Ivana.

- Naravno da koristi, ali kako ona zamera nama što je diramo, a onda odleti i proleti kroz staklo. Želim joj sve najbolje, sa mnom neće dobiti ni sukob, a ni uvredu - rekla je Aneli.

- Ti si iznela na novinarima da je Luka tebi predlagao da imate odnose s još jednim parom? - upitala je Ivana.

- Istina, pitao me tokom našeg odnosa da ja imam odnose s još nekim parom. Šokirala sam se, naravno da sam mu dala negativan odgovor. Priznao mi je da je to radio sa svojom ženom davno, to je živa istina. Ja nikada ne bih delila svog muškarca - rekla je Aneli.

- Aneli, kako komentarišeš novu Asminovu transformaciju? - upitala je Ivana.

- Prestrašno, ona se posprdala s njim. Ja sam bila budna i gledala sve, ja sam ušla u kuću i pogledala, a ona je pogledala i mene nasmejala. Stanija ga je ulepšavala na fotošopu, ova ga farba i izgleda da sam ga ja jedino iskreno volela - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić