Alibaba se sprema da sutra zgazi Kačavendu, a ni ne sluti šta ga čeka: Najavio karambol, ovom informacijom će je zakucati za samo dno! (VIDEO)

Alibaba se sprema da sutra zgazi Kačavendu, a ni ne sluti šta ga čeka: Najavio karambol, ovom informacijom će je zakucati za samo dno!

Nije ni svestan da će sutra u Elitu ući Stanija Dobrojević!

Asmin Durdžić bio je naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić koji je govorio o svom odnosu sa Majom Marinković, a potom se i osvrnuo na odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Alibaba, moram priznati da ti dobro stoji promena - rekla je Ivana.

- Hvala na komplimentu. Mislio sam da će mi gore stajati, ali dobro je ispalo na kraju. Bolje je ovako da se šalimo Maja i ja nego da se svađa sa Aneli i ostalim ženama. Meni ovako prija kad se zezamo, pa nek bude i na moj račun - rekao je Alibaba.

- Maja mi je rekla da vam je Aneli dobacivala - rekla je Ivana.

- Da, uporedila me sa Milosavom. Ona dobacuje od juče, ali Maja i ja je ignorišemo svakako - rekao je Alibaba.

- Da li se slažeš sa Majom da je njoj ponestalo tema i da gleda na koga će da se nakači? - upitala je Ivana.

- Ima ona tema da se ne lažemo, ali sada je malo stala sa pričama jer je ja ne vređam zato što sam doneo odluku da rešim sve preko suda. Aneli nije stvarno pogodila trudnoća Anitina nego se uplašila da će Anita sada biti prva - rekao je Alibaba.

- Da li je moguće da Maja više ne može ni da sakrije ljubomoru? - upitala je Ivana.

- Mogu za pet dana da pokažem njene reakcije da hoću, ali neću da je diram. Maja je vrsta žene koja želi da bude u centru pažnje, ona mi je čak i rekla da nije bio sa drugim ženama da bi već davno bio s njom. Sad sam odlučila da nemam sa drugim devojkama komunikaciju jer ona tako zahteva, pa da vidimo da li će Maja promeniti ponašanje. Ja ovo što radim za Maju, radio bih tako za devojku i da sam u vezi s njom i da nisam, ali način na koji ona odgovara vama je mnogo ružan - rekao je Alibaba, pa dodao:

- Mislim da je njoj i Stanija veliki problem jer misli da bi se ja pomirio sa Stanijom. Ona sebi sklopi neke teorije u glavi, ali stvarno više nemam snage. Neću biti razočaran ukoliko ne bude ništa među nama jer sam u životu ja navikao da svaki svoj cilj ostvarim, ali nekada možda treba i da ga ne ostvarim - rekao je Alibaba.

- Koliko ti smeta Filip Đukić? - upitala je Ivana.

- Ja Filipa stvarno gotivim, ali sam napravio grešku što sam imao neke drugove s kojima sam se međusobno iskoristio. Ne podržavam ovo što je Filip radio sa Majom, kao što ne podržavam ni ovo sa Teodorom što radi. On ima neke emocije prema Teodori kao i ona prema njemu, ali se uplašio Bebice i sada pate i on i ona. Da on lepo uzme Teodoru i suprodstavi se Bebici, ja bih ga prvi podržao. Filip je kukavica za mene kao muškarac, a Bebica zna da će je izgubiti kad-tad samo što i kad je bude izgubio on će je čekati da mu se vrati. Bebica je bolestan čovek, on će jednog dana presuditi njoj ili sebi. Teodora sada kupuje mir s Bebicom jer je svesna da čovek nije normalan - rekao je Alibaba.

- Da li si ti umešan u tu verziju pokojnog verenika Milene Kačavende? - upitala je Ivana.

- To je brat od mog druga, ali ja ću to sve dokazati napolju. Zbog Maje sam spustio loptu i nisam je vređao, a danas sam joj rekao da se više ne meša. Samo čekam sada da izađe iz izolacije i sledeće što izjavljujem za nju biće šokantno, a njeni sinovi će propasti u zemlju od sramote. Ja sam joj tri puta rekao da me ne dovodi u crveno jer ću svašta reći, ali ona izgleda to želi. Nek nastavi samo dalje, pa će svi sutra čuti istinu - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić