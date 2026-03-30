Razvezao jezik: Anđelo nikad žustrije komentarisao aktuelna dešavanja u kući, pa ovu takmičarku nagazio svim silama! (VIDEO)

Nju ne može očima da gleda!

Voditeljka Ivana Šopić ugostila je Anđela Rankovića u ''Šiša Baru'' koji je progovorio o svom odnosu sa Tanjom Stijeljom Boginjom, te je priznao da li će joj dati priliku da se malo bolje upoznaju i uđu u neki odnos.

- Anđelo, da li si se ti malo zaljubio u Boginju? - upitala je Ivana.

- Nisam se zaljubio, ali nešto mi je u poslednje vreme interesantnija. Sad će sedam meseci kako sam ovde, a muško sam i onda me razumeš... Boginja ima to nešto u sebi i ne osećam da bih bio u vezi s njom, ali dopada mi se njena energija. Danima se mi smejemo jedno drugom, ali neću ostavljati prostor da ćemo možda ući u vezu. Ne bežim od toga, samo želim da ako uđem u vezu to bude to - rekao je Anđelo.

- Ona u poslednje vreme ima sve pitomiju energiju - rekla je Ivana.

- Nisi slagala ništa, ali ona greši u ovome sa Anastasijom i Borom jer nije u pravu. Vidim da će Boginja navući gnev mnogih ljudi za nešto što nije ni kriva. Ušla je sa nekim odbrambenim mehanizmom, ali to joj ne stoji i promenila se. Ona je negde na silu radila neke stvari i sada je drugačija, zato smo se i poklopili. Ja ću dati priliku da se mi upoznamo, sedeo bih i pričao s njom stvarno nisam totalno isključiv. Mislim da ona žudi za muškom pažnjom i vezom jer je ranije bila povređena - rekao je Anđelo.

- Ne mogu da te ne pitam za Anitinu trudnoću, da li si mogao da predpostaviš da će rečenicu: ''Ja sam trudna'' koristiti kao opravdanje za sve? - upitala je Ivana.

- To što je u drugom stanju, ne znači da to može da menja previše njene histerija i tako dalje. Žene u drugom stanju mogu da budu i nežnije, a ja sam blag i pazim na reči kao što mnogi paze samo što poznajem Anitu i nije mi iznenađujuće što je toliko priglila to da je trudnica. Ja sam prvi dan rekao da ona neće vaditi cigare iz usta i piti energetska pića, a potom prolaženje kroz staklo i padanje u nesvest. Radiće to i u narednom periodu, ali će i dosta toga prebaciti na Aneli samo da ne bi Aneli isplivala. Biram reči, ali koliko sam njen mozak skapirao ona je preopterećena rijalitijem, pitanjima i pobedom - rekao je Anđelo.

- Moram da te pitam za Filipa i Teodoru, kako gledaš na to što su njih dvoje sve bliži? - upitao je Anđelo.

- Iskreno, ja znam da gledaoci verovatno znaju da sam dobar s Bebicom i Teodorom, ali ne mislim da se Teodora odvezuje s Bebicom da bi bila sa Filipom. Situacije koje se događaju između Teodore i Bebice su sve gore i gore, a kad na sve ono što su prošli bude onaj klip u četvrtak, Bebica to guta i prebaciće joj ubrzo. Njima sam rekao da nema perspektive u tom odnosu, ali nisu me slušali. Voleo bih da opstanu zajedno i da prebrode sve, ali ovakve stvari onda ne smeju da se događaju - rekao je Anđelo.

- Milena i njena ispovest obeležile su prethodnu nedelju, definitivno repovi svega toga i dalje traju. Da li misliš da je i to došlo na tvoje i da je Milena dotakla dno? - upitala je Ivana.

- Smatram da jeste, baš dosta se izblamirala za ženu koja se predstavila kao moralna, koja je bila 27 godina u braku i koja nije povezivana s drugim muškarcima. Ja sam i u sedmici imao svađe sa njom i pričao sam joj stvari koje joj i sad pričam. Dotakla je dno iz kompleksa i sujete jer sam joj ja rekao da ne bih bio s njom u vezi, pa je iz toga htela da dokaže da bi mi svi bili s njom. Ona je dobra sa Bobancem i Žanom, a ona je sad uplela Bobanca bez razloga da se čovek svađa sa Asminom. Dača je nju uvalio u problem, pustio je priču samim tim što je s njom pričao o Janjušu - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić