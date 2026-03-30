Odstranićemo je iz priče: Aniti ponovo najbitnije da Aneli ne ispadne žrtva, žestoko oplela po njoj! (VIDEO)

Anita Stanojlović bila je naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić u ''Šiša Baru'' koja je progovorila o svojim svađama sa Aneli Ahmić, ali i odnosu s Lukom Vujovićem.

- Anita, definitivno je ovu nedelju obeležilo saznanje da si u drugom stanju. Kako se osećaš? - upitala je Ivana.

- Skroz mi je drugačije od prvog puta, čudno mi je što je Luka pored mene i ljubi mi stomak. Na trenutak sam presrećna, a na trenutak budem u šoku. Ja sam imala simptome, ali pre nego što sam saznala to mi je bilo normalno - rekla je Anita.

- Deluje da si razočarana što nisi naišla na podršku ukućana? - upitala je Ivana.

- Očekivala sam da neće lepo reagovati, ali me nisu pustili ni da se radujem par dana. Aneli je pokazala da je najljubomornija, a posle nje Bebica, Teodora, Uroš i Dača... Aneli je ova situacija došla kao kec na deset da ispadne u narodu gornja i da pokaže kako smo Luka i ja loši. Ona bi se menjala sa mnom da može jer verujem da je ona slagala sve što je pričala o Luki zato što nikad nisam osetila takvog Luku. Ona je dobila priliku da bude kod nas u temi i kao neće mene da dira, ali hoće Luku jer ću ja reagovati. Luka će da izbegne tu priču koliko može zbog mene i videćemo da li ćemo uspeti da je odstranimo ili će se do kraja gurati u tu temu. Svi me provociraju preko Luke jer znaju da ću ja reagovati - rekla je Anita.

- Teodora i Filip su sve bliži, a Bebica ustane i kaže: ''Meni je Teodora već sve to rekla'' - rekla je Ivana.

- Bebica je i sa Miljanom pokazao da će preći preko svega, to radi i sa Teodorom. To nije ljubomora, ovo je bolest. Filip je juče rekao da neće ulaziti poslednja tri meseca u vezu, ali opet ostavlja prostor. Filip da hoće oni bi bili zajedno, ona je profil takve osobe i kad bude Filip pokušao nešto tad će i dobiti - rekla je Anita.

- Kako gledaš Anđelov odnos s Boginjom? - upitala je Ivana.

- Mislim da mu Boginja prija energetski, ali ne gleda je za nešto ozbiljno. Ona je folirant i pokazala je da poleti svakom ko je poželi - rekla je Anita.

Autor: N.Panić