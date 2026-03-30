Dva glupaka, dve smešne pojave: Sofija bez milosti nagazila Maju i Alibabu, rešeta ih kao da sutra ne postoji! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Sofija Janićijević bila je naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić i tom prilikom žestoko je isprozivala Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Sofija, kako si provela dan? Ti i Terza ste u nikad većoj ljubavi - rekla je Ivana.

- Naše standardno, jako mi je lepo i uživali smo danas - rekla je Sofija.

- Šta je bilo to sa Anđelom? - upitala je Ivana.

- Mislila sam da Dača i Milena imaju neki zadatak i zato sam ćutala, ali sam se šokirala kada su to više puta ponovili. Anđelo i ja se nikad nismo gledali tim očima, ne znam koja im je namera bila. Verovatno su hteli da izazovu Terzu zato što je on ljubomoran jako. Rekla sam da više neću pričati s njim i to je to. Nije lepo da preko mene vode njihove bitke. Ja sam bila sigurna da se neću pomiriti sa Terzom, ali moja ljubav je bila mnogo jaka i pogodilo me što je on rekao da sam ga pikirala - rekla je Sofija.

- Da li se Maja ozbiljno posprdala sa Asminom? - upitala je Ivana.

- On je komedija, ali tragična komedija. Dozvolio je da ga Maja tako slatko posprda da to nije realno. Ide po kući kao Majina dadilja, meni je to hit. Maja mi se obraća najnormalnije, ja sam u šoku i okrenem se da vidim s kim pričam. Asmin priča da ima da dokazuje za mene, pa nek dokaže ker jedan kom je Maja lepo dala činiju. Njih dvoje su dva glupaka, dve smešne pojave - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić