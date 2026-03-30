Iz dana u dan tone u sve veći mulj: Janjušu samo kokice fale dok gleda Kačavendin sunovrat, ne može da veruje koliko se izblamirala! (VIDEO)

Šokiran njenim ponašanjem!

Marko Janjušević Janjuš naredni je razgovarao sa voditeljkom Ivanom Šopić o gorućim temama u Beloj kući, ali i o svom odnosu sa Vanjom Živić.

- Da li je konačno Vanja ta? - upitala je Ivana.

- Kad bi Bog dao da imam ovakvu devojku do kraja života, bilo bi mi super. Mi nismo da kažeš u vezi, ali smo ono super nam je. Šta znači ako ozvaničiš s nekim vezu, a to ne valja ničemu? Ovaj odnos koji ja imam je fenomenalan - rekao je Janjuš.

- Janjuše, Anita je trudna i to je iznenadilo mnoge. Kako gledaš ti na to? - upitala je Ivana.

- Tamo je jako nezahvalno da komentarišem ovu temu, tako da mi je drago što si me to pitala. Mislim da su njih dvoje u jednoj jako lošoj situaciji koja im se desila pogotovo u njihovom odnosu koji je bio jako turbulentan i pun poverenja. Verujem da njihove familije ne mogu da veruju da im se ovo desilo, ovo uopšte nije mala stvar i oni već imaju decu. Na Anitinom ponašanju mora da se dosta radi, a ona to ne prihvata. Gde će on da ide da radi nešto? Je l' misle da će im pare s neba padati, mnogo su olako shvatili to i ponašaju se kao da je to sve lagano - rekao je Janjuš.

- Čuli smo ih kako razmišljaju da će Aneli biti žrtva u celoj toj priči - rekla je Ivana.

- Njima je to najbitnije, oni sad hoće da idu na kartu ko će biti glavni akteri i hoće da pobede. S druge strane šta Aneli ima da iznosi da je on išao u svinger klubove? Vraća mu za sve stvari ranije u trenutku koji njemu nije uopšte lagan, a on ne zna da se postavi pametnije. Što se ona meša sada, a njih dvoje pogotovo? - upitala je Aneli.

- Kako ti deluje to što je Maja sinoć donela Asminu činiju za pse? - upitala je Ivana.

- Sad idemo u april, a ona njega sada kreće da uvodi u pakao. U junu će Asmin ići u rikverc u kuću, neće spavati, ofarbaće ga i u narandžasto. Ja mogu samo da zamislim šta će ga snaći, on je odlepio za njom i ona ga omađijala. Ona se sprda s njim, ona neće popustiti jer je njoj gas da ga sad vozi. Zamisli da su njih dvoje u vezi šta bi njih dvoje radili ovde, sad mu je promenila masku za roze - rekao je Janjuš.

- Kakav je odnos tebe i Milene Kačavende trenutno? - upitala je Ivana.

- Nekako je najblaža prema meni kada se i svađa i sve, popusti ponekad sa mnom. Mislim da je zaljubljena u mene što ja ne mogu da verujem, ajde da smo mi proveli neko dugačko vreme. Daj Bože da nije, ali mislim da svakim danom ide sve dublje u propast. Želim joj svu sreću, majke mi i ne znam da ti objasnim.

Autor: N.Panić