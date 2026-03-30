Jezikom seče kao mačem: Uroš Stanić aktivirao vređalicu i uništio Anitu i Tamaru Radoman, a tek da čujete šta kaže za Maju Marinković! (VIDEO)

Žestoko!

Uroš Stanić bio je naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u ''Šiša Baru'' i tom prilikom govorio je o gorućim temama, ali se na samom startu osvrnuo na trudnoću Anite Stanojlović.

- Njena trudnoća mi je prebrza, suludo mi je da ona drugi dan veze pravi dete. Mislim da je Luka u inat Aneli napravio dete Aniti, a njihova veza je po meni lakrdija i presmešna. Imaju konstantne nesuglasice i svađe, a onda od nas očekuju podršku. Ja nju neću tapšati po ramenu, siguran sam da i Tamara misli isto što i ja. Oni sve nazivaju monstrumom, meni je napravila pakao u utorak kada je pričala sve najgore o meni. Ja sam šokiran i kivan sam na sebe što sam joj bio lojalan prijatelj. Mislim da će Anita proći kao Comara, ona je htela dete sa svakim muškarcem - rekao je Uroš.

- Nešto što tebe uvek interesuje je Sofija Janićijević. Kako gledaš na njihovu svađu, a potom i pomirenje? - upitala je Ivan.

- Terza kaže nešto što u dubini duše što misli, a Sofijino plakanje je bila nemoć i samo je htela da se pomiri sa Terzom jer je saterana u ćošak. Itekako mi nije logično Sofijino ponašanje, čujemo sve i za Daneta. Ona u toku jednog izlaganja izusti toliko kontradiktornosti da ja ostanem u šoku. Kad je ona sve stigla da uradi? Čovek se naprsno naljutio jer se ona smuvala sa Terzom, koje su to priče? Maska joj je ove sezone pala, ona je Barbaru nazvala greškom. Ona ne može Terzu očima da gleda, mislim da je s njim da bi mu se osvetila za sve. Čuli smo da ona i Dane imaju isto prstenje na rukama i da su vereni, mislim da Sofija neće moći da vrda doveka - rekao je Uroš.

- Hajde da se dotaknemo Maje koja naprsno spušta loptu sa Sofijom - rekla je Ivana.

- Maja hoće konstantno da se pomiri sa mnom i spusti loptu, a ja sam je toliko vređao i ponižavao. Mislim da je na granici da ili uđe u vezu s Asminom ili želi neku osobu da napravi haos Asminu. Evidentno je da su oni stalno zajedno, ali ja ne znam koji je limit njegovog poniženja i šta on sebi dopušta. Itekako ja mislim da Asmin čim je navuče i uđe u vezu, sve će joj debelo naplatiti. Maja njemu otvoreno ljubomoriše, po tome i vidimo da je ona zaljubljena. Maja priča i ništa ne kaže, dela su sasvim suprotna. Aneli mi izbija sada u prvi plan i totalno su je svi oprali da je to strašno - rekao je Uroš.

- Šta misliš o Mileni Kačavendi? - upitala je Ivana.

- Puca u prazno, nema ljudima način na koji da uzvrati jer je izgubila validnost da bilo kome šta kaže. Izgubila je snagu da se izbori više u sukobima, šokirao sam se stvarno. Od Kačavende mi je sve očekivano, neću se šokirati i da čujemo da je opštila sa Asminom obzirom da ne bi Maja ljubomorisala tako za džabe. Iskreno, Kačavenda uopšte ne podržava Majine postupke, ali je ove godine totalno uništena i ne može da iznese još Maju na kičmi - rekao je Uroš.

- Šta treba da se desi Bebici da shvati da je Teodora na korak da mu pobegne? - upitala je Ivana.

- Ona i da ima s*ks sa Filipom pred njim, on bi joj to oprostio. O kakvoj osobi mi pričamo? Teodora i Filip se opuštaju, sve su bliži i bliži. Ne mogu da izdrže toliku udaljenost, a udaljili su se jer je Bebica naglo presekao. Teodora je tada uložila mnogo, a nije dobila ništa zauzvrat jer se Filip povukao. Bebica je bolestan, a Teodora kupuje mir i čuva honorare. Honorari su joj trenutno bitniji od slobode, ali horor mi je da leži u krevet sa osobom koja joj se gadi, a ja sumnjam da će se ona otkačiti Bebice u spoljnom svetu - rekao je Uroš, pa dodao:

- Ja uvek ispadam devojkama prijatelj i onda nagrabusim, vidite šta je Anita uradila. Ja znam da je Tamara PR menadžer Anitin i po svaku cenu mora da je brani, a ja sam se čak i više družio s Tamarom. Nisam pričao mnoge stvari o Tamari koje znam, a koje mi je Anita pričala jer one nisu nikakve drugarice - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić