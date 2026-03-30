Posle ovih reči će sve goreti: Dača najstrašnije nagazio najveće blamove Elite, pa priznao da je ova četvorka oprala Aneli za sva vremena! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Dača Virijević bio je naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić i tom prilikom progovorio je o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući, a kao i uvek on je i ovog puta bio bez dlake na jeziku.

- Dačo, ajde da počnemo sa najturbulentnijim odnosom, a to su Luka i Anita i saznanje da će postati roditelji - rekla je Ivana.

- Njih apsolutno niko ne dira, sve namerno rade i koriste trudnoću da Anita ispadne žrtva. Nikada nisam rekao da ne treba da rodi dete ili nešto već Anita to vrlo iskreno i namazano radi da bi navukla hejt ukućana. Ona ne nosi princa od Velsa i da može da radi šta joj se prohte ovde, to ne radi normalna trudnica. Ona su bili spremni da izmisle da sam ja njoj šapnuo: ''Abortiraj'', to je meni šokantno i to mi pokazuje da su spremni na sve da ona ispadne žrtva. Ona dolazi i kaže: ''Ja sam sutra prva da se zna iz Odabranih'', pa šta ona glumi bre? Još Luka kaže: ''Lomila je stakla zbog Dače i Bebice'', opasni su foliranti i brine ih jedino da li će Aneli biti žrtva. Ona se takmiči sa Aneli kada je rekla: ''Ona ima harizmu, a ja imam dete u stomaku''. Njoj je ova kuća dala sve mogućnosti da samo leži i uživa, može apsolutno sve, a ona odlazi u kupatilo u kući: ''Šta je bre ovo, ne mogu ni da se istuširam''. Ona igra na kartu žrtve, to su dva foliranta koji su ušli u odnos da naprave Anđelu i Gastoza od sebe - rekao je Dača.

- Šta misliš o Maji i Asminu? - upitao je Darko.

- Ja sam objasnio Asminu da je Badža čovek koji se trudi na sve načine da osvoji Olivu i on na sve načine pokušava da je uzme sebi, ali se ona uvek izvuče i ode kod mornar Popaja. Uvek se završi da je Badža glupan kog Oliva koristi da pravi Popaja ljubomornim, a Asmin se smeje na to što je viralan na TikToku. Asmin se trudi da osvoji Maju na sve moguće načine, a ne seti se da je prihvatio Maju posle dva s*ksa sa Đukićem i gazi po svim svojim stavovima. Ja verujem da je on ovakav bio i sa Aneli i sa Stanijom, to je sada pokazao. On će dobiti trajnu pedalu kada Maja bude izašla odavde, a ovde će ga uvek privući flertom i ponižavanjem. Sve će biti gora poniženja, on će to trpeti jer više nema kud, a on misli da će biti s njom napolju. Oni su oprali Aneli Ahmić za sve ono što je ona radila u ovoj sezoni. Luka, Asmin, Maja i Anita su oprali Aneli za apsolutno sve kao i Milena Kačavenda koja je osuđivala. Najveći Milenin poraz je da Aneli uzme i da je štedi - rekao je Dača.

- Imaš li nekih tajni? - upitala je Ivana.

- Moram da ti kažem da se između Aneli i Anđela nešto dešava. Asmin mi je dobacio: ''Nisam ti ja ovaj tamo da ti ćutim'', a Anđelo je došao i uneo mi se u facu i krenuo da mi preti. Trebao je da kaže Asminu: ''Šta ti mene upoređuješ sa sobom?''. Posle toga Aneli dolazi i kaže: ''Ne mogu da verujem kakva je Anđelo p*čkica da ne sme da se suprodstavi Asminu'', a onda je došla i rekla mi: ''Znala sam da je ono pitanje za razočaranje za Anđela, u njega sam se najviše razočarala''. Anđelo je Mini zamerio druženje sa Anitom, a šta sad radi sa Majom? Njoj ne sme apsolutno ništa da kaže. Svi su se udružili protiv Aneli da bi joj isterali inat - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

