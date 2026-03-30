Iskorišćavaju trudnoću na grozan način: Mina Vrbaški isprozivala Anitu i Luku za sve pare, ne može da veruje koliko se foliraju! (VIDEO)

Oblatila ih kao nikad!

Mina Vrbaški bila je naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić i tom prilikom govorila je o trudnoći Anite Stanojlović, a potom se osvrnula i na svoj odnos sa Viktorom Gagićem.

- Mina, ispostavilo se da je tvoja bivša prijateljica Anita trudna - rekla je Ivana.

- Nisam prišla da čestitam jer nema potrebe za tim, a za stolom sam ustala i čestitala im u većini. Znala sam od početka, pitanje je bilo dana kada će ona ostati trudna. Njima je to bio cilj i neka želja, samo mislim da je to bilo mnogo rano i da se njih dvoje nisu dovoljno dobro upoznali, mislim da ovaj potez koji su napravili da su napravili grešku jer nisu sebi dali prostora za spoljni svet. Dete nije mala stvar, to je jedna velika obaveza. Njeno ponašanje uopšte ne može da opravda to što je u drugom stanju, ona se ovako ponašala i u prethodnim sezonama. Uopšte mi se ne dopada što je Luka rekao: ''Od sad ćemo Anita i ja da vam spletkarimo''. Generalno ljudi i publika mogu da vide kakva je istina, meni više ništa nije validno i iskorišćavaju trudnoću na taj grozan način. Uhvatili smo ih u laži za priču o Dači i nije ona u osmom mesecu nego je malo bahata i iskorišćava to. Ja s kim god da sam u najgorem sukobu, uvek ću pomoći, ali oni koriste svaku situaciju. Setimo se da je Miljana Kulić sama vodila svoje ratove i prala sebi veš i sve sa stomakom do zuba - rekla je Mina.

- Ko nju konkretno napada? - upitala je Ivana.

- Ona misli da nju svi napadaju i da su svi protiv nje. Ja da sam u drugom stanju i da mi stižu ovakva pitanja, ja bih rekla: ''Okej, gledaoci imaju pravo''. Njihovi postupci su doveli do ovog stanja do kog su sad - rekla je Mina.

- Da li se ti i Viktor pazite? - upitala je Ivana.

- Znam kad treba i tad se pazim, nema šta. Meni je drago što Viktor ima takvo razmišljanje, ali on i ja delimo isti stav da dete nije da se pravi u rijalitiju. Trebamo da vidimo kako mi funkcionišemo napolju, ali ako se desi naravno da ću roditi dete - rekla je Mina.

Autor: N.Panić