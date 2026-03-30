OTVORILI DUŠU O SVEMU: Asmin najavio Kačavendin sunovrat, Maja progovorila o emocijama prema Durdžiću, a evo ko je zauvek NAPUSTIO ELITU 9

Turbulentna noć!

Burno veče u 'Eliti 9' obeležili su žestoki intervjui u “Šiša Baru”, emotivna priznanja, prozivke bez zadrške i novi sukobi koji su dodatno uzdrmali odnose u Beloj kući.

Prve varnice sevale su tokom razgovora Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice u pabu, gde su bez zadrške govorili o intimnim fantazijama. Teodora je otvoreno priznala da joj pojedine ideje nisu tabu, dok je Bebica jasno poručio da nikada ne bi mogao da deli svoju partnerku sa drugim muškarcem. Rasprava je brzo prerasla u uvrede i teške reči, a njihovi stavovi dodatno su polarizovali ukućane.

- Jesmo gledali p*rniće zajedno? Pa šta!? Koliko parova ima koji gledaju zajedno. Ljudima je tabu nešto što je... I da je predložio svingeraj, meni to nije ništa strašno - rekla je Teodora.

- Meni je bolesno - rekao je Bebica.

- Ti si primitivan, kao i tvoja porodica. Je l' ti bolesnije to ili da neko voli da se bije u s*ksu?Svako ima različite fantazije. Ne možeš da zabraniš nekome da fantazira. Ja sam čula o ljudima koji ne mogu da svrše dok ne vide krv. - rekla je Teodora.

U dvorištu je pažnju privukla Sofija Janićijević, koja je, uprkos spekulacijama da je pred ulazak u Elitu 9 bila verena za 67-godišnjeg Daneta, pokazivala bliskost sa Borislavom Terzićem Terzom. Sofija je sela Terzi u krilo i nije se odvajala od njega, dok on, kako se priča, i dalje nije upoznat sa detaljima iz njenog privatnog života.

U “Šiša Baru” voditeljka Ivana Šopić ugostila je Aneli Ahmić, koja je govorila o trudnoći Anite Stanojlović i svom odnosu sa Lukom Vujovićem. Aneli je priznala da joj je vest teško pala, ali je naglasila da ne oseća ljubomoru, već da joj smeta način na koji se pojedine situacije koriste. Dotakla se i sukoba iz prošlosti, ističući da ne želi da bude predstavljena kao žrtva.

- Aneli, kako se sada osećaš kada si sabrala svoje misli nakon saznanja da je Anita trudna? - upitala je Ivana.

- Niko nije rekao da ja nisam htela dete sa Lukom, ali u nekim momentima je za mene bilo prerano da pravimo dete. Imali smo obaveza mnogo nakon rijalitija, posle mesec dana on je potpisao novi ugovor i nismo se bazirali na to. Za mene jeste prerano da s nekim praviš decu nakon nekoliko meseci, a ako sam ja pogrešila prvi put u izboru čoveka onda nisam želela i drugi put. Sva sreća što nisam ostala trudna kada je on ovde ušao. Što se Luke i Anite tiče, trebali su se upoznati pre nego što je ona ostala u drugom stanju. Ja jesam aplaudirala i sve, ali meni je bila knedla u grlu jer mi se glas promenio i izbegavala sam da odgovaram na Milanova pitanja. Nisam osetila ljubomoru niti imam ljubav prema njemu, ali smo pre tri meseca pričali o tome - rekla je Aneli.

Odmah nakon nje, pred Ivanom je sela Maja Marinković, koja je kroz smeh govorila o svom odnosu sa Asminom Durdžićem. Maja je priznala da su zanimljiv tandem, ali da između njih nema ljubavi. Ipak, nije propustila priliku da komentariše Anelinu reakciju na Anitinu trudnoću, poručivši da ona “više nema gde” i da koristi svaku situaciju kako bi ostala u centru pažnje.

- Majo, šta si to uradila Asminu? - smejala se Ivana

Danas mi je ostao višak farbe, a pošto kuka da je zbog mene osedeo onda sam morala da ga sredim. Sad mi izgleda kao turski glumac, umirala sam od smeha kad sam ga videla. Ja volim visoke crne muškarce, ali u ovom slučaju malo teže. Mislim da smo kao tandem zanimljivi ljudima, ali ne u ljubavnom smislu - rekla je Maja.

Cela kuća priča o odnosu Teodore i Filipa, je l' te to nekad iznervira jer mnogi komentarišu da je tebe ohladio? - upitala je Ivana.

- Ja nisam sebi smela da dozvolim da budem u toj priči, ali prošlo je tri meseca od tada. Teodora je laka devojka i ona treba da se zahvali mom ocu jer evo kakve on pravi devojke za rijaliti, a videli smo da slike i fotografije da su bili zajedno. Da ona tako mlada dođe u Beograd i da je to pojede, pa je spremna na sve i svašta. Ja ću ozbiljno porazgovarati sa Takijem kad izađem odavde jer meni takve budale na grbači ne trebaju, a ona svakako nije normalna čim je sa debelim gmazom. Filip je taj koji se pita za sve, a on je slab muškarac bez stava koji se povukao kada ga je Bebica udario. Teodora je dozvolila Asminu da je onako mazi u kazinu, pa završi sa Filipom ispod pokrivača. Mislim da i dalje postoji nešto između njih, Bebica je prepreka i psihijatrijski slučaj - rekla je Maja.

Svoj sud dao je i Asmin Durdžić, koji je istakao da mu prija opušten odnos sa Majom, ali i da smatra da se Aneli više plaši da Anita ne izbije u prvi plan nego same trudnoće. Nije krio da ga dotiču pojedine teorije i prozivke, ali tvrdi da je odlučio da mnoge stvari rešava van Bele kuće.

- Da li je moguće da Maja više ne može ni da sakrije ljubomoru? - upitala je Ivana.

- Mogu za pet dana da pokažem njene reakcije da hoću, ali neću da je diram. Maja je vrsta žene koja želi da bude u centru pažnje, ona mi je čak i rekla da nije bio sa drugim ženama da bi već davno bio s njom. Sad sam odlučila da nemam sa drugim devojkama komunikaciju jer ona tako zahteva, pa da vidimo da li će Maja promeniti ponašanje. Ja ovo što radim za Maju, radio bih tako za devojku i da sam u vezi s njom i da nisam, ali način na koji ona odgovara vama je mnogo ružan - rekao je Alibaba, pa dodao:

- Mislim da je njoj i Stanija veliki problem jer misli da bi se ja pomirio sa Stanijom. Ona sebi sklopi neke teorije u glavi, ali stvarno više nemam snage. Neću biti razočaran ukoliko ne bude ništa među nama jer sam u životu ja navikao da svaki svoj cilj ostvarim, ali nekada možda treba i da ga ne ostvarim - rekao je Alibaba.

Anđelo Ranković je, s druge strane, priznao da mu je Tanja Stijelja Boginja sve interesantnija, ali da ne želi da ulazi u vezu po svaku cenu. Komentarisao je i Anitinu trudnoću, poručivši da drugo stanje ne sme biti izgovor za sve postupke.

- Anđelo, da li si se ti malo zaljubio u Boginju? - upitala je Ivana.

- Nisam se zaljubio, ali nešto mi je u poslednje vreme interesantnija. Sad će sedam meseci kako sam ovde, a muško sam i onda me razumeš... Boginja ima to nešto u sebi i ne osećam da bih bio u vezi s njom, ali dopada mi se njena energija. Danima se mi smejemo jedno drugom, ali neću ostavljati prostor da ćemo možda ući u vezu. Ne bežim od toga, samo želim da ako uđem u vezu to bude to - rekao je Anđelo.

- Ne mogu da te ne pitam za Anitinu trudnoću, da li si mogao da predpostaviš da će rečenicu: ''Ja sam trudna'' koristiti kao opravdanje za sve? - upitala je Ivana.

- To što je u drugom stanju, ne znači da to može da menja previše njene histerija i tako dalje. Žene u drugom stanju mogu da budu i nežnije, a ja sam blag i pazim na reči kao što mnogi paze samo što poznajem Anitu i nije mi iznenađujuće što je toliko priglila to da je trudnica. Ja sam prvi dan rekao da ona neće vaditi cigare iz usta i piti energetska pića, a potom prolaženje kroz staklo i padanje u nesvest. Radiće to i u narednom periodu, ali će i dosta toga prebaciti na Aneli samo da ne bi Aneli isplivala. Biram reči, ali koliko sam njen mozak skapirao ona je preopterećena rijalitijem, pitanjima i pobedom - rekao je Anđelo.

Nakon što je Anđelo izneo svoj sud, pred voditeljkom Ivanom Šopić našla se i Anita Stanojlović, koja je bez zadrške govorila o trudnoći, sukobima i odnosu sa Lukom Vujovićem.

Anita, definitivno je ovu nedelju obeležilo saznanje da si u drugom stanju. Kako se osećaš? - upitala je Ivana.

- Skroz mi je drugačije od prvog puta, čudno mi je što je Luka pored mene i ljubi mi stomak. Na trenutak sam presrećna, a na trenutak budem u šoku. Ja sam imala simptome, ali pre nego što sam saznala to mi je bilo normalno - rekla je Anita.

- Deluje da si razočarana što nisi naišla na podršku ukućana? - upitala je Ivana.

- Očekivala sam da neće lepo reagovati, ali me nisu pustili ni da se radujem par dana. Aneli je pokazala da je najljubomornija, a posle nje Bebica, Teodora, Uroš i Dača... Aneli je ova situacija došla kao kec na deset da ispadne u narodu gornja i da pokaže kako smo Luka i ja loši. Ona bi se menjala sa mnom da može jer verujem da je ona slagala sve što je pričala o Luki zato što nikad nisam osetila takvog Luku. Ona je dobila priliku da bude kod nas u temi i kao neće mene da dira, ali hoće Luku jer ću ja reagovati. Luka će da izbegne tu priču koliko može zbog mene i videćemo da li ćemo uspeti da je odstranimo ili će se do kraja gurati u tu temu. Svi me provociraju preko Luke jer znaju da ću ja reagovati - rekla je Anita.

U “Šiša Baru” potom je gostovao Borislav Terzić Terza, koji je govorio o Mileni Kačavendi i spekulacijama da je pokušala da ga posvađa sa Anđelom Rankovićem.

- Terza da li je Kačavendi propao plan da Anđela nabaci tebi na grbaču? - upitala je Ivana.

- Naravno, klasično je htela da me posvađa sa Anđelom. On se meni izvini svaki treći dan za to sa Milicom, tako da verujem da ne bi to radio. To je takva jedna budalaština, ona i Dača su klasične dve spletkare i pokušavaju da izvuku Kačavendu iz njenih sr*nja. Meni je Anđelo ovde jedan od dražih ljudi, vidim da je iskren dečko i njoj nije prošla njena priča. Mnogi nisu očekivali da će ovo sebi dozvoliti žena, setite se kako je razvaljivala Milicu i Teodoru komentarima. Je l' se vi sećate kako je ona u pijanom stanju zavodila Mikija Dudića i šta je radila - rekao je Terza.

Sofija Janićijević bila je oštra u svom izlaganju. Negirala je bilo kakvu prisnost sa Anđelom i poručila da pojedini pokušavaju da izazovu Terzinu ljubomoru. Posebno se obrušila na Maju Marinković i Asmina Durdžića, tvrdeći da su postali predmet podsmeha u kući.

- Šta je bilo to sa Anđelom? - upitala je Ivana.

- Mislila sam da Dača i Milena imaju neki zadatak i zato sam ćutala, ali sam se šokirala kada su to više puta ponovili. Anđelo i ja se nikad nismo gledali tim očima, ne znam koja im je namera bila. Verovatno su hteli da izazovu Terzu zato što je on ljubomoran jako. Rekla sam da više neću pričati s njim i to je to. Nije lepo da preko mene vode njihove bitke. Ja sam bila sigurna da se neću pomiriti sa Terzom, ali moja ljubav je bila mnogo jaka i pogodilo me što je on rekao da sam ga pikirala - rekla je Sofija.

Marko Janjušević istakao je da je situacija sa Anitinom trudnoćom ozbiljna i da zahteva mnogo više odgovornosti nego što ukućani trenutno pokazuju, dok je o odnosu sa Milenom Kačavendom govorio uz dozu zadrške, ali i primetnu sumnju u njene emocije.

- Janjuše, Anita je trudna i to je iznenadilo mnoge. Kako gledaš ti na to? - upitala je Ivana.

- Tamo je jako nezahvalno da komentarišem ovu temu, tako da mi je drago što si me to pitala. Mislim da su njih dvoje u jednoj jako lošoj situaciji koja im se desila pogotovo u njihovom odnosu koji je bio jako turbulentan i pun poverenja. Verujem da njihove familije ne mogu da veruju da im se ovo desilo, ovo uopšte nije mala stvar i oni već imaju decu. Na Anitinom ponašanju mora da se dosta radi, a ona to ne prihvata. Gde će on da ide da radi nešto? Je l' misle da će im pare s neba padati, mnogo su olako shvatili to i ponašaju se kao da je to sve lagano - rekao je Janjuš.

- Kakav je odnos tebe i Milene Kačavende trenutno? - upitala je Ivana.

- Nekako je najblaža prema meni kada se i svađa i sve, popusti ponekad sa mnom. Mislim da je zaljubljena u mene što ja ne mogu da verujem, ajde da smo mi proveli neko dugačko vreme. Daj Bože da nije, ali mislim da svakim danom ide sve dublje u propast. Želim joj svu sreću, majke mi i ne znam da ti objasnim - rekao je Janjuš.

Uroš Stanić nije štedeo reči, poručivši da mu je sve prebrzo i da ne vidi stabilnost u odnosu Luke i Anite.

- Njena trudnoća mi je prebrza, suludo mi je da ona drugi dan veze pravi dete. Mislim da je Luka u inat Aneli napravio dete Aniti, a njihova veza je po meni lakrdija i presmešna. Imaju konstantne nesuglasice i svađe, a onda od nas očekuju podršku. Ja nju neću tapšati po ramenu, siguran sam da i Tamara misli isto što i ja. Oni sve nazivaju monstrumom, meni je napravila pakao u utorak kada je pričala sve najgore o meni. Ja sam šokiran i kivan sam na sebe što sam joj bio lojalan prijatelj. Mislim da će Anita proći kao Comara, ona je htela dete sa svakim muškarcem - rekao je Uroš.

Slično mišljenje imao je i Dača Virijević, koji je tvrdio da se trudnoća koristi kao štit i način da se stekne simpatija publike.

- Dačo, ajde da počnemo sa najturbulentnijim odnosom, a to su Luka i Anita i saznanje da će postati roditelji - rekla je Ivana.

- Njih apsolutno niko ne dira, sve namerno rade i koriste trudnoću da Anita ispadne žrtva. Nikada nisam rekao da ne treba da rodi dete ili nešto već Anita to vrlo iskreno i namazano radi da bi navukla hejt ukućana. Ona ne nosi princa od Velsa i da može da radi šta joj se prohte ovde, to ne radi normalna trudnica. Ona su bili spremni da izmisle da sam ja njoj šapnuo: ''Abortiraj'', to je meni šokantno i to mi pokazuje da su spremni na sve da ona ispadne žrtva. Ona dolazi i kaže: ''Ja sam sutra prva da se zna iz Odabranih'', pa šta ona glumi bre? Još Luka kaže: ''Lomila je stakla zbog Dače i Bebice'', opasni su foliranti i brine ih jedino da li će Aneli biti žrtva. Ona se takmiči sa Aneli kada je rekla: ''Ona ima harizmu, a ja imam dete u stomaku''. Njoj je ova kuća dala sve mogućnosti da samo leži i uživa, može apsolutno sve, a ona odlazi u kupatilo u kući: ''Šta je bre ovo, ne mogu ni da se istuširam''. Ona igra na kartu žrtve, to su dva foliranta koji su ušli u odnos da naprave Anđelu i Gastoza od sebe - rekao je Dača.

Mina Vrbaški naglasila je da je očekivala ovakav epilog, ali smatra da je sve došlo prerano i da roditeljstvo nosi ogromnu odgovornost. Podvukla je da drugo stanje ne sme biti opravdanje za ponašanje.

- Mina, ispostavilo se da je tvoja bivša prijateljica Anita trudna - rekla je Ivana.

- Nisam prišla da čestitam jer nema potrebe za tim, a za stolom sam ustala i čestitala im u većini. Znala sam od početka, pitanje je bilo dana kada će ona ostati trudna. Njima je to bio cilj i neka želja, samo mislim da je to bilo mnogo rano i da se njih dvoje nisu dovoljno dobro upoznali, mislim da ovaj potez koji su napravili da su napravili grešku jer nisu sebi dali prostora za spoljni svet. Dete nije mala stvar, to je jedna velika obaveza. Njeno ponašanje uopšte ne može da opravda to što je u drugom stanju, ona se ovako ponašala i u prethodnim sezonama. Uopšte mi se ne dopada što je Luka rekao: ''Od sad ćemo Anita i ja da vam spletkarimo''. Generalno ljudi i publika mogu da vide kakva je istina, meni više ništa nije validno i iskorišćavaju trudnoću na taj grozan način. Uhvatili smo ih u laži za priču o Dači i nije ona u osmom mesecu nego je malo bahata i iskorišćava to. Ja s kim god da sam u najgorem sukobu, uvek ću pomoći, ali oni koriste svaku situaciju. Setimo se da je Miljana Kulić sama vodila svoje ratove i prala sebi veš i sve sa stomakom do zuba - rekla je Mina.

Jovana Tomić Matora ocenila je da su i Luka i Anita neodgovorni, ističući da konflikti ne prestaju uprkos činjenici da čekaju dete, dok je Ivan Marinković zaključio veče komentarom da Luka preuzima previše na sebe i da time pravi ozbiljne greške.

- Matora, šta misliš o ponašanju Anite i Luke? - upitala je Ivana.

- Luka se ponaša kao da je on trudan i čak priča da sam ja ljubomorna. Ja najmanje komentarišem Anitu, oni pričaju o meni i ja im i dalje ćutim. Meni je totalno neodgovorno da oboje imaju decu, drugo svađaju se sa svima i vređaju sve prvi. On namerno bocne Aneli jer zna kakva je, a usred cele situacije on traži poligraf sa Aneli. Ja sam šokirana šta se dešava, na komentar gde mu kažem da će ga Aneli uvek gaziti, on ustaje i n*pušava me da sam ja ljubomorna. Luka je toliko iskompleksiran jer ne može da pređe preko Anitine prošlosti što je bila sa mnom. Imaju sreće što ja više nemam te komplekse i frustracije da im odgovaram na sve provokacije. Ima stvari gde trebaju da reaguju, ali ovo što se desilo sa Aneli i da oni onako skaču. Zamisli da se Anita onoliko pali na pitanja, pa šta sam ja trebala da radim? Ona sada pravi scene zbog pitanja, proleće kroz staklo trudna i onda su krivi svi drugi. Mislim da ih mnogo stvari mori i da trpaju pod tepih mnoge stvari, ali neodgovorni su obzirom da su roditelji i čekaju zajedničko dete - rekla je Matora.

Posebnu pažnju izazvala je Ivanova opaska o odnosu Maje i Asmina, za koji tvrdi da je na klimavim nogama, ali i da Maja vrlo dobro zna šta radi.

- Šta misliš o Luki i Aniti? - upitala je Ivana.

- Nerviraju me mnogo, iskreno. Luka pravi kardinalnu grešku jer je preuzeo celu priču i savetovao sam ga da to ne radi. On se bori, ali on nema taj kapacitet da u jednom paru iznese sve to. Najbitnije je taj momenat rijalitija da svuda bude prisutan i sve ono što nije mogao da radi sa Aneli i da ima autoritet, sada to radi sa Anitom - rekao je Ivan.

- Kako gledaš na Asmina i Maju? - upitala je Ivana.

- Iskreno ću da ti kažem da ja verujem Aneli jer znam Luku i verujem da je to rekao. Oni su toliko toga ispričali i morali smo da im pratimo reakcije. Ja sam verovao Aneli da je Luka udario, a i dan danas verujem da je udario. Setimo se onda rečenice: ''Ko bolje j*be, Janjuš ili Aneli?''. Na osnovu svega toga, ja verujem Aneli u ovoj situaciji sada. Poučen iskustvom da je on već imao tako neke rečenice, siguran sam da Aneli sada ne laže. Pazi, Aneli ne ide u prilog što je to tek sada rekla, kasno je - rekao je Ivan.

Veče prepuno teških reči, optužbi i emotivnih ispovesti završeno je napeto, a atmosfera u Beloj kući nikada nije bila usijanija. A onda je usledio trenutak odluke. Nakon preseka glasova publike, saopšteno je da Sandra Todić napušta Elitu 9, čime je ova burna noć dobila dramatičan epilog.

Nakon što je saopšteno da Sandra Todić napušta Elitu 9, ukućani nisu imali mnogo vremena za tugovanje, jer je usledila još jedna runda žestokih suočavanja. Pitanja su pljuštala sa svih strana, maske su padale, a mnogi su se našli na meti direktnih prozivki. Kao i svaki put, atmosfera je bila na ivici incidenta, ali su takmičari ipak uspeli da privedu igru kraju bez većeg haosa. A onda - iznenadjenje! Veliki šef je još jednom pokazao da je široke ruke i rešio da nagradi učesnike. Međutim, euforija je trajala svega nekoliko sekundi – jer su takmičari, kao i po običaju, pokazali koliko su nestrpljivi.

Autor: T. Mladenović