Hrani kuče da te ujede: Nakon Uroševog raskrinkavanja Anite Stanojlović, za Pink.rs se hitno oglasila njena PR menadžerka sa komplet dokazima (FOTO)

Tamara, PR menadžerka i najbolja drugarica Anite Stanojlović, oglasila se nakon optužbi koje je Uroš izneo o njihovim odnosima, tvrdeći da ga je Anita nagovarala da iznosi određene stvari vezane za Anđela Rankovića.

Tamara Radoman je za Pink.rs iznela svoju stranu i dostavila dokaze kojima, kako tvrdi, pobija njegove navode.

- Što se Uroša Stanića tiče, za njega klasično važi ona izreka: „Hrani kuče da te ujede“. Reč je o veoma isfrustriranom i nesrećnom dečku. Neću igrati prljavo niti iznositi stvari koje je pričao Aniti i meni o svojim porodičnim i prijateljskim odnosima, jer poštujem njegovu majku i upoznata sam sa celom pričom i problemima koje im je pravio. Takođe sam u kontaktu sa nekoliko Uroševih prijateljica spolja, koje i same za njega kažu da je veoma zao. Upoznala sam ga preko Anite i odmah sam joj rekla: „Ovom malom ne treba verovati ništa, prodaće te prvom prilikom.“ Kukao je i molio da ga ponovo pozovu u rijaliti. Nema koga nije zvao da moli za to, čak je smislio i lažnu gej priču kako bi ušao. Sve što je danas izneo je teška i apsolutna laž.

Ubrzo se osvrnula i na Anđela Rankovića.

- Što se Anđela tiče, striktno smo mu rekle da ga ne dira i ne pominje u rijalitiju, kao i da ne meša Anitu u svoje sukobe. Druga stvar, lično sam ga u određenim situacijama finansirala, kupovala mu cigarete, vodila ga na ručkove i vozila gde god je trebalo, jer mi ga je bilo žao. Takva sam. Anita ga je primila u svoj stan, nosio je njenu garderobu i živeo kod nje, napunile smo mu frižider, dok je ona tada boravila kod dečka.

Nije štedela Uroša ni malo.

- On je spreman na sve kada je rijaliti u pitanju. Opsednut je time da bude prisutan u medijima, stalno proverava portale da vidi da li je izašla neka vest o njemu. Doslovno se bori rukama i nogama da bude bitan. Obe smo mu rekle da u našem prisustvu ne spominje rijaliti, jer su mu to bile jedine teme za razgovor, a nas je to uznemiravalo. Mene niko nikada nije finansirao. Svako ko me poznaje vrlo dobro zna kakav život živim, koliki su moji prihodi i finansije, i da sam uvek ta koja daje, kupuje i pomaže drugima. Zbog toga su mi njegove izjave smešne, jer kada bih htela, mogla bih sve njih da kupim, ali mi takvi ljudi ne trebaju u životu. Moj krug čine uspešni i ostvareni ljudi koji nemaju nikakve dodirne tačke sa javnošću.

U nastavku možete pogledati dokaze koje nam je Tamara dostavila dopisivanja sa Urošem koji svedoče o tome da mu je pozajmljivala novac koji je Uroš uredno vraćao. Takođe mu je u Elitu 9 poslala pun kofer sa šminkom nakon što mu je Asmin Durdžić slomio.

Podsetimo, Uroš je tokom današnje dodele budžeta izneo nove tvrdnje na račun Anite Stanojlović, pa se izvinio Anđelu Rankoviću.

- Anita jeste mene huškala za neke stavri da ja iznosim. Ona mi je posle osmice kukala što je iznela neke stvari od Tebe. Tamara je rekla da je neke stvari morala da kaže, da nije sve tako bilo. Ona je rekla da si top u krevtu i da voli s*ks kakav ti praktikuješ. Videli smo na koji način je iskulirala Luku i kako je nastavila da gleda vaš ljubavni klip. I da si bio najgori, sad si čist kao suza. Ja ti se izvinjavam što sam pao pod manipulaciju Anite Stanojlović. Tvoje bitisanje je pristrasno. foks su ti Kačavenda i Ivan, dok sa drugima taktiziraš. Nemaš lepo mišljenje o Aneli, ali zbog podrške i poklona sa Aneli imaš odnos kao što si imao u sedmici. Nemaš m*da da komentarišeš Asmina i Filiopa. Pričaš kao štreber, uglavnom u prazno - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić