Biljana ponovo demantovala samu sebe! Naziva Aneli ZMIJOM, a sad isplivali dokazi kako je pljuvala Baju zbog nje! (VIDEO)

Tokom veze aktuelnih učesnika Elite 9 Luke Vujovića i Aneli Ahmić njegov otac se oglašavao i blatio tadašnju snajku.

Sada smo došli u posed prepiski u kojima Biljana Vujović, majka Luke Vujovića, jasno govorila o njegovom ocu Baji. U tim porukama se vidi koliko je Biljana bila ljuta na svog bivšeg supruga zbog njegovog podržavanja Sandre Obradović, Lukine bivše devojke.

U sve je umešala i drugog sina Petra.

- Zašto ona mora da voli i poštuje bilo čijeg oca koji nju ne poštuje? - po Biljaninim rečima je ovo rekao njen drugi sin Petar kao odgovor na to što je Aneli istom merom uzvraća Baji.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ovim je direktno aludirala na to koliko je nepravedno da Aneli bude izložena neprestanim kritikama od strane Baje, dok se podrška davala drugima.

- Imam odrešene ruke od strane drugog sina, to mi je mnogo bitno. Neću ga poštedeti! Ja nikad ne bih napisala nešto što nije istina. Moj Petar čeka da se unestre isto i da ga zove. Ne zaboravi da Nikola ima ovde snaju i ćerku, a šalje tamo nekom, a ne njima. Petar je ogorčen - napisala je Biljana.

Podsetimo, Biljana je nedavno u emisiji "Rijaliti rešetanje" izjavila kako se konačno Luka spasio od zmije, aludirajući na Aneli. Sada kad smo došli u posed ovih prepiski jasno je da je Biljana igrala dvostruku igru, jedno je pričala fanovima, dok je njeno mišljenje bilo drugačije.

- On je tek sad svestan da je Bog veliki i da ga je spasio toga da Aneli ostane trudna, pa samim tim je i mene spasio. Luka je svestan da je spavao sa zmijom, ona je bolesna osoba i može da me tuži slobodno - rekla je Biljana.

Autor: A.Anđić