Miljana i Zola spremaju svadbu?! Lazar otkrio sve o planovima sa bivšom, a njenu majku počastio teškim uvredama! (VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su bivšeg učesnika Elite, Lazara Čolića Zolu koji je odmah progovorio o bivšoj devojci Miljani Kulić.

- Danas mi zvoni telefon, nepoznat broj i ja se javim, a ona kažed a uđemo mi u Elitu i napravimo svadbu veka, da uđemo kao par. Znao sam da me ona zove. Često se dešava da igramo TikTok mečeve uveče. Nemam nešto loše da izjavljujem protiv nje. Mi se nismo videli uživo dve godine. Nisam neko ko voli da priča nešto loše o ljudima koji su bili sastavi deo mog života nekad. Mi smo par koji je svaku Zadrugu na neki način obeležio. Da je to po nečemu pametno, ograđujem se od toga. Blam me nekih stvari, ali mislim da će ljudi zaboraviti. Bude me malo strah, ali mislim da neće biti problema.

Nije krio svoju ogorčenost na Mariju Kulić.

- Marija je jedna ozbiljna varalica i prevarantkinja. Pričala je normalno i kulturno sa mnom na telefon, a onda priča kako koristim nedozvoljene supstance. Ja sam bio kod kuće na selu i snimao sam TikTok lajv, kad meni zvoni telefon, ja se javljam: "Lazare, goreće ti selo, zapalićemo ti ja i moja porodica". Ja sam napravio film "Viši cilj". Ona je meni par puta rekla nasamo: "Ti znaš kakava sam, organizovaću ekipu i opkolićemo tvoje selo", verovatno je htela da me zastraši. Samo se plašim gospoda Boga! Htela je iz Niša da dođe u Doboj da joj objasnim nešto za jutjub kanal. Ja sam bio u fazonu da me ne sprda. Ona je bila spremna osam sati da putuje.

Otkrio je kako će izgledati njegova serija koju uskoro plasira u javnost.

Prva epizoda je kako Bebač iznajmio autobus i putuje do Italije, a Milijana je kondukter. Sad ide prva prava epizoda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić