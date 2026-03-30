Ozbiljno se plaši mene i mog ulaska: Stanija priznala da li će gaziti Alibabu, pa ga pecnula zbog Maje! (VIDEO)

Mnoge stvari će po njenom ulasku biti jasnije!

Stanija Dobrojević razgovarala je u studiju sa voditeljkom Dušicom Jakovljević o njenom emotivnom odnosu sa Asminom Durdžićem, a sada je i priznala da

- Mislim da ćeš sada imati najveću podršku ostalih - rekla je Dušica.

- Ne znam iskreno, osam godina nisam bila u rijalitiju. Ljudi nikad mene nisu videli da ulaizim da završim neku priču - rekla je Stanija.

- Bio je korektan potez kada si ušla da porazgovaraš sa Aneli - rekla je Dušica.

- Htela sam da ispravim svoju grešku ako sam je napravila, ali sam dobila hladan tuš i njenu vezu sa Janjušem - rekla je Stanija.

- Rekla si da ukoliko Maja uđe u vezu s Asminom da će Aneli pobediti - rekla je Dušica.

- Tako je zato što se Maja umešala previše u tu priču i u narodu ispada donja - rekla je Stanija.

- Da li sada ulaziš potpuno hladne glave? - upitala je Dušica.

- Ulazim, ovo sada se desilo jer moram da uđem zato što sam nedorečena. Nakon učešća u Eliti 9 više nikada neću pričati o njemu za medije. Ja sada mislim da se on ozbiljno plaši mene i mog ulaska, zato drži masku i dobro se drži Maje. Nema potrebe da se baš toliko plaši kad vidimo da mu je Maja nova opsesija - rekla je Stanija.

- Da li se Asmin plaši nekih informacija koje znaš o njemu? - upitala je Dušica.

- Nema šta da razgovara sa mnom, ali biti s nekim dve godine je jezivo ako je on nešto koristio što bi kasnije zloupotrebio protiv mene. Ja nemam šta da dokazujem o njemu loše, nikad smišljeno ne bi radila - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić