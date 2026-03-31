Stanija se slomila na komade: Kroz suze progovorila o gubitku bebe sa Asminom, obelodanila detalje koje do sad niko nije znao! (VIDEO)

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Stanijom Dobrojević o početku njene ljubavi sa Asminom Durdžićem. Ona je takođe govorila i o gubitku njihove bebe, zbog čega je završila u suzama.

- U Majamiju. Ja sam njemu dala broj, pisao je na sve žive platforme. Komunikacija je krenula mesec dana pre nego što je došao u Majami. On je iznajmio stan prekoputa mog, upoznali smo se u kafeteriji, prošetali i tako kreće naša priča. Predstavio se kao slobodan muškarac, pričala sam sa njegovom porodicom na video poziv i uvek je bio 100% tu za mene. Nakon mesec dana mi je stavio prsten, zaprosio me i nisam mogla da slutim da postoji druga žena. Sve je išlo brzo i kao da sam uplovila u vir. Imala sam gubitak deteta i o tome ne želim da pričam... Odlučila sam da me vodi pod Ostrog. Sedeli smo u Crnoj Gori, saznala sam da ima ženu koja ulazi i da sa njom ima dete. Rekao je da joj je slučajno napravio dete, da vodi samo finansijski računa o njoj. Svaka čast ženama koje nisu nasele na priču, a ja sam ovde nasela samo tako. Nikad nije bilo da ja nešto sumnjam. Ja sam kroz to dopsivanje već bila... Ajde da ne kažem skroz zaljubljena, ali desilo mi se - govorila je Stanija.

- Nisam htela, ali kad se desilo bila sam srećna. Bila sam u vezi gde sam to htela, ali nije se desilo i imala sam agoniju i stalno išla po doktorima. Mislila sam da je do godina... Kad se sa njim toliko brzo desilo bio je blagoslov, a da se nije desio pobačaj od Boga ja bih bila Aneli dva sa bebčetom kod kuće i gledala kako on ide od jedne do druge žene - rekla je ona.

- Kako je reagovao kad si saznala da si trudna? - pitao je Milan Milošević.

- Da li možemo na drugu temu? Meni je ovo mnogo bolno... Znaju žene koje su prolazile kroz ovo. Radiš na tome, a onda kad dođu ženski problemi bude kao da je neko umro. Meni je ovo bolno i emotivno. Mislim da je bilo previše stresa, trenirala sam, letela avionom, bila je vrućina i doktorka mi je rekla da ne mogu tako. Stres je bio samo zbog mog načina života - govorila je Stanija na ivici suza.

- Znači nisi abortirala za one koji to pišu? - pitao je Milan Milošević.

- Ne. Ja sam bila na stubu srama, gubitak me je još više slomio. Bila sam biljka, ona je iskoristila priču. Ja sam bila kao biljka i on me je jedino pokrivao. To je sad iza mene i mislim da sam jaka žena. Koliko god da padnem dignem se i budem jača nego ikad. Imam 41 godinu i još se nisam ostvarila. Ja sam bila sa Markom Markovićem tri godine i to nije uspelo, sa njim još dva i po i to je sve u godinama kad je vreme presveto i želiš da se ostvariš u porodičnoj ulozi. Nisam očajna i teram dalje - rekla je Stanija.

Autor: A. Nikolić