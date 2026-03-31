Prodali su me kao vreću krompira: Stanija razvezala jezik i urnisala porodicu Durdžić! (VIDEO)

Alibabi nije dobro!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a Stanija Dobrojević nastavila je da priča o zajedničkom životu sa Asminom Durdžićem.

- Kako je Asmin podneo gubitak bebe? - upitao je Milan.

- Bio mi je podrška, ja sam zaista bila mentalno loše. Dan pred Anelin ulazak sam ja izgubila bebu, a on je bio jedini uz mene i meni su svi okrenuli leđa. Svi su se ogradili od mene kao da sam ja najgora - rekla je Stanija.

- Zbog čega te napustio bivši Luka? Zbog čega si se čula s njim dok su bili sa mnom? - upitao je Alibaba.

- Tebi hvala što si mi pokazao ko su mi pravi prijatelji. Ja sam taj period bila sama u svemu i jedino sam imala nju. Lako je sad posle tri godine doći i ispričati ovo, kad vreme prođe sve je to već nebitno - rekla je Stanija.

- Šta si ti kao voljena žena očekivala nakon njegovog ulaska u rijalitija? - upitao je Milan.

- Očekivala sam svašta, to je kao kocka. Ti kad šalješ muškarca u ovakav projekat moraš biti spreman da se zaljubi. Bila sam svesna, ali sam uradila to da se stvari meni same pokažu i pokazale su se - rekla je Stanija.

- Koja stvar te najviše zabolela u toku ovih šest meseci? - upitao je Milan.

- Izdaja, kad me ispljuvao ovde najstrašnije. Ja za šest meseci jednu jedinu uvredu nisam rekla za tebe - rekla je Stanija.

- Onda je mene sestra slagala - rekao je Alibaba.

- Tvoja sestra je tebe slagala kao i kada smo bili napolju. Je l' pljuvanje ako kažem da si psihić? - rekla je Stanija.

- Moja porodica zna dobro kako ću ja reagovati na laž. Oni znaju kako ću ja reagovati ukoliko - rekao je Alibaba.

- Tvoja porodica je mene prodala kao poslednju vreću krompira. Ja sam devojka koja je imala sve što sam imala i pre njega, ali dok smo zajedno naravno da će plaćati troškove. On bi crkao pre nego da kaže nema, sve je muljao samo da ne prizna da nema - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić