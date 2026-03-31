Svi su ga stavljali, samo Aki nije: Stanija razvezala jezik i brutalno isponižavala Maju, ona saterana u ćošak! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a Stanija Dobrojević na kraju emisije žestoko je isponižavala Maju Marinković koja je ostala totalno nemoćna.

- Filip je rekao: ''Ne može kepec ni Maju da j*be'' - rekao je Milan.

- Zamisli kad on sanja kako bi ovde radio, a nema priliku za to jer volontira - rekla je Maja.

- Nije to samo Filip Car, Majo nemoj da se uvrediš. Ljudi napolju pričaju da si svima dala, samo njemu nisi. Znaš šta mu napolju rade - rekla je Stanija.

- Ja razumem razočarenje i sujetu, ali nisam ja kriva što se on zaljubio u mene - rekla je Maja.

- Sećam se kad sam pitala Asmina: ''Da li bi bio sa Majom'', a on mi kaže: ''Ja da stavljam gde su Car i Bilal? Užas'', ali ja navijam i da ga Aki stavi - rekla je Stanija.

- Ti mene i dalje voliš, ali naspavaj se i onda ćemo se sutra ponižavati - rekao je Alibaba.

- Izgleda da je svaka Asminova bivša luda i dalje za njim - rekla je Maja.

- Ja nisam, samo kažem kakvi su komentari napolju - rekla je Stanija.

- Mislim da si i dalje luda za njim, ovo ti je sujeta - rekla je Maja.

- Ma kakvi, lutko evo ti ga - rekla je Stanija.

- To bi tebi i Aneli išlo u prilog, ali ništa od toga. On mene gleda kao kraljicu, a ovo su baš niske provokacije. Ja nisam glupa, ne idem ispod pojasa nikad. Ja čak mislim da su se oni i dogovorili pošto je meni Stanija rekla: ''Neću da vas upoznajem da ne bude posle prevario me sa Majom'', ostavljam neku vrstu dogovora - rekla je Maja.

- Ja ovo moram da demantujem. Ja da sam htela da igram rijaliti, bila bi tu tri godine. On nije tebe morao da pikira, ja bih ušla kad je bio sa Aneli u hotelom. Ne znači da ovaj muškarac nije pikirao tebe, a ja nemam ni sa kim dogovor - rekla je Stanija.

- Ja da sam hteo da igram sa rijaliti, onda bih se pomirio sa Aneli, a ne bih jurio Maju. Ti već četiri sata pokušavaš da Maju odvojiš od mene jer me ludo voliš - rekao je Alibaba.

- Ne pokušavam, hoćeš da ti pomognem da je smuvam? - upitala je Stanija.

- Ne možeš ti da mu pomogneš, ovde se ja pitam - rekla je Maja.

Autor: N.Panić