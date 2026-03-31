Sudar TITANA! Maja i Stanija jedna protiv druge, iz svega Aneli izašla kao pobednik! Asmin ISPONIŽAVAN SA SVIH STRANA!

Tri žene, a Alibaba jedan.

Nakon ulaska Stanije Dobrojević u "Elitu 9" svi su ostali u šoku, a onda se jedna po jedna "karta otvarala". Tako je na red došlo i suočavanje sa Aneli Ahmić.

- Stanija je znala za mene, videla je TikTok - rekla je Aneli.

- Zbog čega lažeš? - upitala je Stanija.

- Kome govoriš da laže? Ti lažeš, setite se da je moja drugarica poslala moj TikTok i Asmin je uzeo njen telefon. Mene ne možeš da vrtiš. Da li si uzela njegov telefon? - rekla je Aneli.

- Sa mnom ti ne treba rat, ne treba ti provokacija. Meni je neko napisao: ''Pitaj frajera šta mu radi žena i dete?'', a ja njemu pokazujem to i pitam: ''Evo šta ti kažu za to''. Laž je za TikTok. Nikada nisam videla TikTok, ali mi je stigla ta poruka i čak mi je Asmin rekao da te j*bavao. Niko mi niko nikad nije poslao tvoj TikTok, ne znam za to - rekla je Stanija.

- Ja šaljem Aneli prepiske od Elme i pitao sam je: ''Kako možeš da šalješ budaletine da pišu Staniji'', a ona kaže: ''Boli me ona stvar za tebe i Staniju'' - rekao je Asmin.

- Meni nije išlo u prilog da iko kaže išta za mene jer sam ja već tad bila u pregovorima da ću ući. Rekla sam Elmi da ne radi ništa jer sam htela da im nanesem bol - rekla je Aneli.

- Ona je u tom trenutku znala da njen muž ima ljubavnicu, jedino ljubavnica nije znala za ženu. Ona nije pozvala Staniju da kaže već je ušla ovde da se sveti. Ja razumem tvoju bol i šta je on tebi uradio, a ja sam uvek bila u tvojoj strani na četiri zida. Svaki put kad te pljuvao u emisiji je dobio ribanje i raskid - rekla je Stanija.

Stanija Dobrojević u emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" priznala je da joj je Asmin Durdžić najveći blam u životu.

- Ja se nadam da me u klubu nisi blamirao i da nisi balavio kao ovde što balaviš za Majom. Ja sam javna ličnost, pa da ne pričaju velika Stanija Dobrojević ima papka. Sve su tamo bile dobre ribe, svaki vikend je bila bolja - govorila je Stanija.

- Stanija, kaže Aneli da je nju zvao u šest ujutru dok si ti bila na jogi. Da li je Aneli lagala u sedmici? - dodao je voditelj.

- Asmine, mnogo stvari se pokazalo da je žena bila u pravu - rekla je Stanija.

- Ne možete da se pomirite sa tim da sam vas ostavio. Ego vas sad radi, Stanija me podseća na Aneli samo što nije rekla da sam je tukao i maltretirao. Ja razumem da si ti povređena. Ja mislim da je Maja prema tebi bila jako iskrena - govorio je Asmin.

- Udarile ga žene u glavu. Moje slike nisu problem nego su mamac i misle da sam ne znam šta u privatnom životu i to mu je bilo ostvarenje sna, a kad me je upoznao u četiri zida nije bilo zanimljivo jer ja ustajem u šest, radim jogu, ne pijem i ne pušim, a on je otvorio klub i došao u rijaliti. U ovim godinama on je moj najveći blam jer ja nemam 20 godina. Ja želim da se ostvarim i da imam časnog muškarca sa karakterom - pričala je Stanija.

- Ova žena je povređena i još uvek me voli. Ona želi da se pomirimo i da ona mene ostavi - rekao je Asmin.

- Neka slavi dan kad je dao crveni karton i kad su došle druge žene, a zamisli nastavak ovog filma jer bi do kraja života morao da klanjaš jer znaš kakva je moja sujeta u ljubavi, pa uživaj u životu jer je kraj. Ja sa njim nisam bila intimna više od godinu dana, a on je mogao da ode ili ostane i birao je da ostane i mislila sam onda još više da me voli - dodao je Asmin.

- Stanija je za sve u pravu, a ako sam je izdao kao čoveka onda izvini. Ne osećam ništa prema tebi i ovde nema potrebe da imamo komunikaciju, a ja ću da ostanem ovakav kakav sam bio i do sada. Mene Stanija ne može da poremeti, neću pričati loše o tebi van crnog stola ukoliko ostaneš dama. Jako si mi se zamerila s tim što si rekla da je Aneli većinu stvari u pravu, a znaš i sama koliko si propatila zbog nje kao i ja - rekao je Alibaba.

- Kako komentarišeš sukobe svoje porodice sa Stanijom? - upitao je Asmin.

- Žestoko ću zameriti roditeljima ukoliko su prvi počeli - rekao je Alibaba.

- Maju isto pljuje tvoje profil na Instagramu - rekao je Milan.

- Ukoliko on meni neke stvari dozvoljava, šta oni mene pljuju? Žao mi je, ali ovo im je adresa - rekla je Maja.

- Svaka žena koja se bude ponašala kao Aneli, svaka žena će proći tako. Stanija je napravila grešku sa flešbek videom i nije joj bio potreban, ona zna koliko smo se svađali. Nije htela da me ispoštuje - rekao je Alibaba.

- To ti je kad dobiješ bauštelca, a ti u medijima zvezda. Seljačino jedna - rekla je Stanija.

- Ja sam bio iskren, ništa ne radim za gledaoce. Što ti nisam bio bauštelac tri godine kada si htela da mi ti pravim decu? - rekao je Alibaba.

- Vau kako si moćan muškarac, sedi dole. Nemoj kao bauštelac da mi se mešaš u moj posao. Pravio se hajp da ulazim ja i to je bilo pokriće da ulazi on. Ja sam napravila flešbek mog učešća i na delove se video moj odnos sa Markom Markovićem, još mi je lajkovala Velika šefica i to je marketing - rekla je Stanija.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do novog sukoba između Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević u kojem je on njoj priznao da je Maja Marinković bolji čovek od nje.

- Ja sam slušala jedan klip kako je on istraživao likove, a onda pričao da ih poznaje. On kad je bio u Majamiju pokazivao mi je snimke od moćnije sa rođendana sa njenim izabranikom - rekla je Stanija.

- Jao, tu je bio njegov drug na rođendanu. Bio je tu otac Sorajinog deteta. Bile su Ana Korać, Dušica, a prijatelj nam je pokazivao snimak. Unajmila se jahta bili su svi tu, čovek kojij e napravio njoj dete je bacao pare, napravio gala slavlje i znam o čemu se radi - govorila je Aneli.

- Maja je bila top kao osoba, stvarno je dobra, lepo živi i uredna je, ali je teška u sitnicama. Ona meni nije verovala, mislila je da volim Aneli, a ja napao ceo cvet zbog nje i mene je to stvarno bolelo. Maja je bolji čovek od tebe, ti si pravila drame dve godine. Bilo je situacija gde nisam hteo da se oglasim, a ti mi govorio da sam p*čka - rekao je Asmin.

U toku emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi dala svoj sud o suočavanju Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- Stanija ne bi bila normalna da ne veruje meni jer je slušala neke stvari i o sebi. Sad kad je ona ušla, prolaze mi kroz glavu neke situacije i jako mi je zanimljivo. Za mene je najveći mogući lažov koji postoji, ne može da iste postupke pokazuje prema njoj koje je radio prema meni. Ona i ja smo neuporedive zato što sam mu ja bila žena i sa mnom je imao dete, a ona mu je bila verenica. Znam da je bio u zgradi preko puta nje i snimao mi se sa ležaljke - rekla je Aneli.

- Ja kad slušam ovu ženu pomislim da ona nema razloga da laže, a on je mene ubedio u sve suprotno. Ima nešto što je mene mnogo pogodilo, a to je za Novu godinu i ono što je Aneli pričala o njegovom sinu. Po reakcijama njegove porodice sam videla da ona priča istinu - rekla je Stanija.

- On ima svoj cilj i dođe do cilja, ali dođe jako kvarno do cilja. Čovek je spreman na sve za pare, to je prosto tako. Ja sam nalazila žene posle Elite 7 koje pričaju da sam ja bila prostitutka, a ja nikada u životu nisam videla ili čula tu ženu u životu - rekla je Aneli.

- Šta si ti uradila Staniji? Ti si nju iskoristila - rekao je Alibaba.

- Mrš na mesto seljačino jedna raspala. Želim da čujem još nekih dešavanja - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što Stanija na kraju svega misli da si ti bila u pravu? - upitao je Milan.

- Pa naravno da će to reći žena, nije luda. Morate da znate da je ovaj manipulator radio svakakve muljaže i pravio lažne uplatnice za ljude, a nikad im ne pošalje te pare. Ovo je jedan manipulator koji se bavio spletkarenjem i lažnim uplatnicama. Ja sam njega volela i sa parama i bez, a ja sam ovde pričala da Stanija nema milionera - rekla je Aneli.

- Ona sad ovako priča, a njen brat je meni dužan 100.000 evra - rekao je Alibaba.

- Objasni Mukiju da sam ja pokušala da napravim čoveka od tebe koji će pametno da ulaže, a on misli da sam ja tebe muzla za pare - rekla je Stanija.

- Stanija, jako je zanimljivo da je rekao da godinu dana niste imali s*ks, a ti si rekla da niste dve i da si stavila katanac - rekao je Milan.

- Posle gubitka bila sam jako loše, kao biljka. Desila se jedna situacija trebalo je da idem na skijanje, a ona je jedna žena nešto poslala... Neću da kažem, ali se to poklapa. Ja sam to uradila da bih zaštitila svoje mentalno zdravlje, da ne pratim medije, komentare i da zaključam intimu, a na njemu je bilo da li će da ostane ili ode, a ostalo je poštovanje. Znamo kako mene muškarci gledaju, a ja sam pored sebe imala nekog sa kim sam super funkcionisala, postojala je emocija, pa mi je još više delovalo kao ljubav. Razlog je bio da se sve raščisti sa njom - pričala je Stanija.

- Mi smo se videli za Novu godinu i tad niste imali odnos? Pre toga si bila u Majamiju, a ne poželite se? - pitao je Janjuš.

- Kao dvoje penzionera koje je prošlo sve. Ja sam sebe oporavljala, nisam više toliko pratila. Trenirala sam, nisam bila intimna, bavila se brendom, nisam ga varala i ozdravila sam. Ja nisam bila okej - rekla je Stanija.

- Aneli je bila iz interesa sa mnom. Ti si jako kvarna jer si ti išla 55 puta na abortus i tebi je to normalno, a njoj nije normalno - rekao je Alibaba.

- Aneli, moraš da razumeš da sam ja isto živela pre njega i sa njim. Ja sam njega gledala kao čoveka za budućnost i oca mog dece. Naša priča bi se nastavila da je on odavde izašao kao častan i pošten - rekla je Stanija.

- Nije mi logično da si slušala Aneli sve vreme kako je prevarena, vi nemate odnose i onda veruješ da ti je on veran? Meni to ništa nije logično, vi dve godine niste imali s*ks. Jako je ružno što govorite obe da nije imao, izgleda da to nije uticalo na vas, a kad je imao onda je uticalo - rekao je Luka.

- Stanija, da li ti je izgledao da mu fali dete? - upitala je Aneli.

- Imao je momente da je gledao slike od malene i da je plakao, ali su bile i jezive izjave da sam ja njemu rekla da ne želim dete s njim. Kada je okačio Norine slike i pričao da je Zikino dete, ja sam mu rekla: ''Mala je precrtana ti, ne blamiraj se''. Uvek sam mu govorila da treba da vidi i zove dete - rekla je Stanija.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao aktuelna dešavanja između Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Aneli je večeras u svakom sukobu izašla kao apsolutni pobednik. Očekivali su da će Stanija da skače i vrišti, mislim da je razvalila Maju Marinković. Mislim da njihov odnos nije iskren, setimo se da je Maja ustajala i pričala da je zvezda, a sad nikog nema jer je došla mama. Čim te Stanija izbacila na stori gde Car piše sve najgore, što znači da se ona slaže s tim. Prećutala si ovo što ti je rekla za Takija, sve si večeras prećutala. Ovo što je Stanija pričala za njega i Nenu opoziciju, ispada kao da si fanatik rijaliti. Stanija je lepo rekla da su ovi ljudi kmetovi koji će da skaču za nju i vređati, a ona neće prljati ruke. Meni nije jasno da vi nemate odnos, mislim da se vi nešto niste puno ni viđali za te dve godine. Deluje mi da si ga pustila ovde da se pokaže ko je i šta je da bi ti došla i izdigla se iz cele priče - rekao je Terza.

Stanija je potom žestoko prozvala svoju drugaricu Maju tako što je potkačila Asmina.

- Nije to samo Filip Car, Majo nemoj da se uvrediš. Ljudi napolju pričaju da si svima dala, samo njemu nisi. Znaš šta mu napolju rade - rekla je Stanija.

- Ja razumem razočarenje i sujetu, ali nisam ja kriva što se on zaljubio u mene - rekla je Maja.

- Sećam se kad sam pitala Asmina: ''Da li bi bio sa Majom'', a on mi kaže: ''Ja da stavljam gde su Car i Bilal? Užas'', ali ja navijam i da ga Aki stavi - rekla je Stanija.

- Ti mene i dalje voliš, ali naspavaj se i onda ćemo se sutra ponižavati - rekao je Alibaba.

- Izgleda da je svaka Asminova bivša luda i dalje za njim. Mislim da si i dalje luda za njim, ovo ti je sujeta - rekla je Maja.

- Ma kakvi, lutko evo ti ga - rekla je Stanija.

- To bi tebi i Aneli išlo u prilog, ali ništa od toga. On mene gleda kao kraljicu, a ovo su baš niske provokacije. Ja nisam glupa, ne idem ispod pojasa nikad. Ja čak mislim da su se oni i dogovorili pošto je meni Stanija rekla: ''Neću da vas upoznajem da ne bude posle prevario me sa Majom'', ostavljam neku vrstu dogovora - rekla je Maja.

- Ja ovo moram da demantujem. Ja da sam htela da igram rijaliti, bila bi tu tri godine. On nije tebe morao da pikira, ja bih ušla kad je bio sa Aneli u hotelom. Ne znači da ovaj muškarac nije pikirao tebe, a ja nemam ni sa kim dogovor - rekla je Stanija.

Maja Marinković nakon emisije "Pretres nedelje" tražila je da Asmin Durdžić potvrdi da je najgore pričao o s*ksualnom životu sa Stanijom Dobrojević.

- Ti mene ako poniziš kao muškarca ja odoh i da si zlatna. Ja mogu sve da svarim kad muvam, ali javno da me poniziš kad sam u vezi... - govorio je Asmin.

- Ti me onda muvaj ceo život. Slagao si za s*ks - dodala je Maja.

- Pa ne mogu da ponižavam - rekao je on.

Autor: R.L.