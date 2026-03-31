Asmin GORI KAO LICNA! Stanija dala priliku Aneli da napljuje Durdžića, OVO JE ALIBABIN KRAJ! (VIDEO)

Bivše mu se udružile!

Prvo pitanje na današnjoj "Igri istine" Stanija Dobrojević postavila je Aneli Ahmić.

- Kakvo je tvoje mišljenje o Asminu sad nakon što sam ja ušla i nakon što si videla sinoć sve - pitala je Stanija.

- Bila si njegova verenica, ostavio te je ovde, nije se udostojio da dođe u izolaciju i popriča sa tobom, bila to svađa bilo to normalna komunikacija, bio je dužan da to uradi jer je ipak ostavio ovu ženu i dete, i otišao kod tebe u Majami. Izgubio je nešto sveto, porodicu i zajednicu, a sad je ponovo pokazao koliko je loš, jedno ljudsko dno, kakva god da si ti. Čula sam da ste pričali, da je naletela Maja pa je ljubomorisala, to je on, ništa nije šokantno. Ja sam pričala tri godine da je sposoban radi žene, radi "p" da izda dete, porodicu, ako je u stanju meni napraviti meni, u stanju je napraviti i tebi, ne treba da te čudi - pričala je Ahmićka.

- Ne čudi me, samo hoću da vidim tvoje viđenje toga - rekla je Stanija.

- Moje viđenje je šokantno, ja gledam ovo njihovo maženje ležanje po krevetu dok si tu, i samo se srozavaju još više, samo neka se to pusti da se pokaže ko je kakav - rekla je Aneli.

- Ajde više, pričaš pola sata - viknuo je Asmin.

- Sedi smeće jedno, mislim da ćemo tek videti, biće i s*ksualnih odnosa - rekla je Aneli.

- Ušla si u rijaliti da glumiš moju žrtvu, onda si se demanotvala, sad je ušla Stanija sa istom pričom. Vas dve treba da pijete kafu i da se ispričate, a mi nemamo šta da pričamo... Šta tebe zanima naš razgovor, pusti me da živim - rekao je Asmin.

- P*čko jedna, j*bem li ti sve, p*čko jedna - rekla je Aneli.

- Ti odmah uskačeš, ja imam pravo da je pitam - rekla je Stanija.

Autor: R.L.